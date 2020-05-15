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Spor

Bundesliga’da perde yarın açılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mart’ta ertelenen Almanya Bundesliga’da heyecan yarın oynanacak 6 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:50:03 -
Bundesliga’da perde yarın açılıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mart’ta ertelenen Almanya Bundesliga’da heyecan yarın oynanacak 6 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek.


Korona virüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında spor organizasyonları ya ertelendi ya da iptal edildi. Ertelenen Almanya Bundesliga’da da liglerin devam edeceği açıklamıştı. Almanya’da 13 Mart tarihinde ertelenen müsabakalar yarın kaldığı yerden devam edecek. Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek.


Ligde 25 hafta geride kalırken Bayern Münih 55 puanla liderlik koltuğunda otururken, takipçileri Dortmund 51 puanla ikinci ve RB Leipzig ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



Bundesliga’da alınan korona virüs önlemleri


Almanya’da korona virüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler korona virüs testine tabi tutulacak. Toplu fotoğraf çekimi, tebrik, el sıkışma ve maskot çocuklar olmayacak. Her kişi kendi şişesinden suyunu içecek. Yedek kulübesindeki futbolcular sosyal mesafe kuralına göre oturacak. Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Ayrıca müsabakalarda 3 yerine 5 oyuncu değişik yapılabilecek. Sahada 22 futbolcu, 18 yedek futbolcu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi olacak. Statlarda ise en fazla 300 kişi olabilecek. Futbolcuların statlarda duş almamaları da öneriliyor.


Bundesliga’da 26. haftanın programı ise şöyle:



Yarın


16.30 Augsburg - Wolfsburg


16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04


16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn


16.30 Hoffenheim- Hertha Berlin


16.30 RB Leipzig - Freiburg


19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach



17 Mayıs Pazar


16.30 Köln - Mainz 05


19.00 Union Berlin - Bayern Münih



18 Mayıs Pazartesi


21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

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