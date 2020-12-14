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Aktüel Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalga ve kısıtlamalar nedeniyle gerileyecek
Aktüel

Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalga ve kısıtlamalar nedeniyle gerileyecek

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:28:49 -
Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalga ve kısıtlamalar nedeniyle gerileyecek

BERLİN (AA) - Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ve ekonomide yeni kısıtlamalar nedeniyle Alman ekonomisinde bir düşüş beklendiğini duyurdu.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik aralık ayı raporunda, Alman ekonomisinde toparlanmanın Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik kasımda uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalardan dolayı kesintiye uğradığı belirtildi.

Raporda, "Almanya'da 2020 sonbaharında ekonomik durum son zamanlarda önemli ölçüde artan Kovid-19 vaka oranına göre şekillenecek." denildi.

Alman ekonomisinde son aylardaki olası gevşemenin bahar aylarına göre “nispeten hafif” kalacağı vurgulanan raporda, bunun kısıtlamaların genişletilmesi durumunda da geçerli olacağı kaydedildi.

Raporda, 2021’nin baharından itibaren Kovid-19'de karşı aşı gibi tıbbi gelişmeler ile alınan tedbirlerin gevşetileceği ve bunun da ekonomik toparlanmaya ivme kazandıracağı belirtildi.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınamaması nedeniyle ülke çapında 10 Ocak'a kadar geçerli olacak geniş kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu.

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