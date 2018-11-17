Bunamadan tedbir alın!

Demans hastası olan bir tanıdığınız varsa hastalığın kişi ve ailesi üzerindeki etkisini çok iyi bilirsiniz. Bakımı da çok zordur. Tahammülfersa bir sabır gerektirir ki, onca hayat gailesi arasında bu sabrı gösterebilmek çok az insanın harcı..

Alzheimer bir demans çeşididir ve maalesef tedavisi yoktur.



Peki haftada hiç değilse üç kere spor yapmanın demansa yakalanma şansını %70 azalttığını biliyor muydunuz?

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Türkiye’de yaklaşık 600 bin Alzheimer hastası, yaklaşık 1 milyon demans hastası olduğunu söylüyor. Kalp hastalıklarından ölüm dünyada yüzde 14 azalırken, Alzheimer’da ölüm yüzde 89 arttı.

Bu kişilerin ailelerini düşündüğümüzde ne kadar büyük bir insan kitlesini ilgilendiren hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliriz. Maalesef Alzheimer, giderek artacak. Çünkü Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Yaşlılarımızı yavaş yavaş Alzheimer’dan kaybediyoruz. Her 3 yaşlıdan 1’i demans yüzünden hayatını kaybediyor. Bu hastalıkla daha fazla savaşmalı, bu hastalıkla her gün uğraşan hasta yakınlarına daha fazla destek olmalıyız.

İlaçlar hastalığın belirtilerini azaltırken, Alzheimer için kesin bir tedavi yöntemi hâlâ bulunamadı.

BİZ SIRALAYALIM, SİZ NOT EDİN

Demansa yakalanmak istemiyorsanız derhal terk etmeniz gereken alışkanlıklar, bağımlılıklar var. Evet bazısı kolayca terk edilebilir, bazısı ise azim ve irade gerektirir.

İşte tavsileyer:



Sigarayı bırakın

Sigara içmek vücudunuz çeşitli bölgelerine özellikle akciğerlerezarar verir ve kanserin en önde gelen sebebi olarak bilinir. Fakat zarar gören organlarımız arasında beyin de bunlardan biridir. Sigara içenlerin, içmeyenlere oranla Alzheimer’a yakalanma riski %45 daha fazla. Bu oran sizi irkilttiyse işte sigarayı bırakmanız için uyarıcı bir sebep. İradenize güvenin, ahdedin, çevrenin uzattığı sigaraya direnin. Bırakın o illeti..

B12 vitamini olan besinlere yönelin

B vitamini sizi demanstan korur. Finlandiya’da yapılan bir araştırmaya göre B12 vitaminini ne kadar çok alırsanız, Alzheimer’a yakalanma riskiniz o kadar düşüyor. Genelde yaşlılarda B12 vitamini eksikliği görülmekte. B12 vitamini yumurtada, ette, balıkta ve deniz mahsullerinde bolca bulunmakta.

Alkolü bırakın

Alkol tüketimi demans riskini artırıyor. Günde bir kadeh şarap içmenin Alzheimer’ı önlediğine dair şarap fabrikalarının yaptığı propagandalara aldanmayın. Onların derdi para kazanmak. Siz umurlarında değilsiniz. Alkolün her türlüsünün Alzheimer’a sebep olduğu tıp dünyasınca biliniyor ama, sesini duyurmakta zorluk çekiyor.

Daha aktif olun

Düzenli olarak spor yapın. Hem kalbiniz düzenli atacaktır hem de kan dolaşımınız sağlıklı bir şekilde gerçekleşecektir.



Tansiyonunuza dikkat etmenizde de fayda var. Orta yaşlıysanız ve kolesterolünüz yüksekse, Finlilerin yaptığı araştırmaya göre demansa yakalanma riskiniz çok fazla.

GÜNEŞLENİN, GÜNEŞLENİN

D vitamini eksikliği Alzheimer sebeplerinden. ABD’de yapılan bir araştırmada D vitamini eksikliğinin Alzheimer’a yakalanma riskini %125 artırdığı görüldü. D vitamini alımı Alzheimer’a yakalanmamak için önemli faktörlerden. Alın diyorsak, hapını değil, olabildiğince güneşlenin. Güneşlenmek demek D vitaminini en doğal haliyle almak demektir.

Mutlaka zeytinyağı

Çalışmalar doğal sızma olan zeytinyağının koruyucu olduğunu gösterdi. Uzun yılardır yapılan çalışmalar bize şu söylüyor: Akdeniz tipi diyetle beslenen insanlarda, Alzheimer hastalığı ve diğer bunamaların görülme sıklığı azalıyor. Bunun neden böyle olduğu şimdiye kadar açıklanamıyordu. Ama şimdi görüyoruz ki, buradaki ana unsur zeytinyağı. Bununla beraber yüksek balık tüketimi de önemli bir faktör.

Başınızı koruyun

Başınızı çok sert bir yere çarparsanız demansa yakalanma riskiniz var. ABD’de yapılan bir araştırmada travmatik beyin yaralanmasının, Alzheimer’a yol açtığı görüldü. Motor sürüyorsanız kask takmayı ihmal etmeyin.

Beyin egzersizleri yapın

Beyninize tıpkı kaslarınıza davrandığınız gibi davranmalısınız.

Bunun için de en bilinen yöntemler bulmaca çözmek ve puzzle. Yeni şeyler öğrenmekten çekinmeyin. Yeni şeyler öğrenirken beyniniz ekstra efor sarf eder ve bu da sizin için sağlıklıdır. Öğrenmek için de bolca okuyun.

İyi dinlenin

Araştırmacılar stresle demans arasında bir bağlantı olduğuna inanıyorlar. Stres kişiden kişiye değişebilen bir ölçüye sahip. Alzheimer’ı gelişimini nasıl etkilediğine dair araştırmalar sürüyor.

Yine uyku beyin için çok önemlidir. Yeterince uyumamak demansa yol açmaktadır. İsveç’te yapılan bir araştırmada uyku sorunu olan erkeklerin demansa yakalanma risklerinin bir hayli fazla olduğunu kanıtladı.

Uyku apnesi dediğimiz hastalık uykuda solunumun kısa süreli olarak durması. Özellikle kilolu ve damak sarkması gibi sorunu olan insanlarda görülüyor.

Toplumda 10 kişiden 1’inde uyku apnesi var maalesef. Unutmayın: uyku apnesi olan kişilerin ileride Alzheimer olma riski daha yüksek.

Ma'zallah elden ayaktan düşmekten de beter!

Bir kişinin sosyal ve yasal haklarına koruyabilmesi için, onun muhakeme yeteneğinin ve akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Oysaki Alzheimer hastalığı, bu özellikleri bozan ve ortadan kaldıran bir durum. Bu haklar ortadan kalktığı andan itibaren istismara uğrama riski çoğalıyor. Malları hileli bir şekilde bir başkasını üzerine aktarılıyor, hileli bir evliliğe sürükleniyor. Ya da fiziksel ve duygusal açıdan örseleniyor.



Bir başka istismar ise ihmal. Yani kişinin günlük temel ihtiyaçlarının karşılanmaması.

Hijyeninin sağlanmaması yani temiz bakılamaması, gıdasının tam verilememesi, zamanında doktora götürülememesi ve ilaçlarının eksik verilmesi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaması hastanın, olması gereken bütün hayatî haklarının ortadan kalkmasına sebep oluyor.