Bunalıma giren şahıs intihar etti
Erzurum’da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma giren 55 yaşındaki vatandaş oğluyla telefonla konuştuktan sonra intihar etti.
Edinilen bilgilere göre, saat 02.00 sıralarında polis ekiplerine gelen ihbarda, 55 yaşlarındaki bir vatandaşın oğlunu görüntülü arayarak intihar edeceğini söylediği bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Ömer Sokak’taki adrese sevk edildi.
Adrese ulaşan ekipler, E.Ç’yi yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından, vatandaşın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.