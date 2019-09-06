0553 313 94 23

Bunalıma giren kadın 7. kattan atlayarak intihar etti.

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen bir kadın, apartmanın 7.

06 Eylül 2019 Cuma 09:34
Bunalıma giren kadın 7. kattan atlayarak intihar etti.

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen bir kadın, apartmanın 7. katında yangın merdiveninden atlayarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, olay Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesi üzerinde bulunan Menekşe apartmanında meydana geldi. Bunalımda olduğu iddia edilen N.A.(37) isimli kadın,apartmanın 7. katındaki yangın merdivenine çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle beraber olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede N.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. N.A.’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’ diyenlere inat eşinin mirasına sahip çıkıyor
    1. (Özel) Kadın girişimci ’Yapamazsın’..
    2. Çin'de heyelan: 9 ölü
    3. Kilis Belediyesinden hizmet atacağı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik..
    5. Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele..
    6. DidimZiraat Odası meclisinde..
    7. AK Parti harekete geçti! İhraç kararı..
    8. Topçu: Devletin kararlılığı anaları..
    9. Torbacı polisi görünce, uyuşturucuyu..
    10. Didim Belediye Meclis toplantısı..
    11. Büyükçekmece yeni eğitim dönemine iki..
    12. Aleyna Korkut, Türkiye Şampiyonu oldu
    13. ABD Açık'ta finalin adı:..
    14. Haymeana Anaokulu’da Uyum Programı..
    15. Yüksekova’ya dev yatırım
    16. Cavit Dağdaş kimdir? Cavit Dağdaş Ali..
    17. Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi..
    18. Dolar/TL 5,6930 seviyesinden işlem..
    19. Manavgat’ta 20 bin litre şişelenmiş..
    20. Sakarya’da otomobil ağaca çarptı: 3’ü..
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!
    Bankaların önündeki panolara verilen müthiş ilan!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya rest! 'Oldu oldu olmadı kapıları açarız'