Bunak Biden'dan Kim Jong-un gafı!

81 yaşındaki Biden, 2024 seçimlerindeki rakibi Donald Trump’tan bahsederken “Güney Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a ve yazdığı aşk mektuplarını ve Putin’e olan hayranlığını hiç unutmayacağız” dedi.

Daily Mail, 2022’de seçilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Biden’la birkaç defa görüştüğünü hatırlattı. Zira Yoon, Beyaz Saray’a birçok defa ziyarette bulundu.

ABD’nin şimdiye kadarki en yaşlı başkanı unvanını taşıyan Biden dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle sık sık gündeme geliyor.

Biden, Mayıs 2022’de Yoon’un adını selefi Moon Jae-in’le karıştırmış ve ondan Moon diye bahsetmişti.

ABD Başkanı, ocakta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak 28 yıl önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti.

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Kaynak: Habertürk

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