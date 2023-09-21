Bunadı mı acaba? ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın elini sıkmadı Brezilya başkanına dikkat edin

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile New York'ta görüştü.

İki lider, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Basın toplantısı yapan iki lider konuşmanın sonunda tokalaşacaktı ancak öyle olmadı.

Joe Biden, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın elini sıkmadı.



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Elini sıkmadı: Lula küplere bindi

Biden'ın kendisini görmezden gelip elini sıkmaması üzerine sinirlenen Silva, tepkisini eliyle gösterdi.

Biden'ın Lula'nın elini neden sıkmadığı bilinmezken iki farklı görüş ortaya atıldı.

Bunlardan birincisi Biden'ın Lula'nın elini bilerek sıkmadığı oldu.

Diğeri ise ilerleyen yaşı nedeniyle zaman zaman garip hareketler sergileyen Biden'ın bunlara bir yenisini daha eklemesi.

Garip hareketleri bitmek bilmiyor

Bilindiği üzere Biden, hem ilerleyen yaşı hem de yaptığı şaşırtan hareketlerle eleştirilerin konusu oluyor.

Öyle ki Biden söyleyeceği isimleri karıştıran, boşlukla tokalaşan, merdivenlerde tökezleyip düşen ve canlı yayınlarda uyuklayan bir figür haline geldi.

Biden ortaya çıkan durumlar nedeniyle Cumhuriyetçilerin de hedefinde.

Bir önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Biden'ın demans ve Alzheimer hastası olduğunu ve akıl sağlığının test edilmesi gerektiğini öne sürmüştü.