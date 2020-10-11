Buna kaldılar: Yunanistan'ın ABD eskisi yeni araçları

Yunan Ordusundan bir ekip, ABD Ordusunun ihtiyaç fazlası 1.200 adet Cadillac Gage V-100 ve V-150 Commando aracı almak üzere önce Almanya’ya ardından da Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek. Alınacak olan Gage V-100 ve V-150 Commando’lar Yunanistan bünyesindeki eski M113’lerin yerini alacak.

Yunanistan Zırhlı Güvenlik Araçları olarak nitelendirilen 1.200 adet V-100 ve V-150 Commando aracı 2020 yılı sonu ve 2021 yılı ortasına kadar tedarik edecek.

Yunan Ordusundan bir ekip ilk 80 adet aracın alınması için Almanya’nın Wiesbaden’da bulunan ABD Ordusunun Avrupa Komutanlığı Merkezi’ne giderek, araçların Yunanistan’a gönderilme işlemlerini hızla gerçekleştirecek ve araçların 2020 Aralık ayında İskeçe’deki 4. Kolordu Komutanlığı’na gelmesi sağlanacak.

Kaynak: Birlik Gazetesi