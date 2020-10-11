  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Buna kaldılar: Yunanistan'ın ABD eskisi yeni araçları
Dünya

Buna kaldılar: Yunanistan'ın ABD eskisi yeni araçları

Alınacak olan Gage V-100 ve V-150 Commando’lar Yunanistan bünyesindeki eski M113’lerin yerini alacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 23:59:00 - 2020-10-12 00:09:51
Buna kaldılar: Yunanistan'ın ABD eskisi yeni araçları

Yunan Ordusundan bir ekip, ABD Ordusunun ihtiyaç fazlası 1.200 adet Cadillac Gage V-100 ve V-150 Commando aracı almak üzere önce Almanya’ya ardından da Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek. Alınacak olan Gage V-100 ve V-150 Commando’lar Yunanistan bünyesindeki eski M113’lerin yerini alacak.

Yunanistan Zırhlı Güvenlik Araçları olarak nitelendirilen 1.200 adet V-100 ve V-150 Commando aracı 2020 yılı sonu ve 2021 yılı ortasına kadar tedarik edecek.

Yunan Ordusundan bir ekip ilk 80 adet aracın alınması için Almanya’nın Wiesbaden’da bulunan ABD Ordusunun Avrupa Komutanlığı Merkezi’ne giderek, araçların Yunanistan’a gönderilme işlemlerini hızla gerçekleştirecek ve araçların 2020 Aralık ayında İskeçe’deki 4. Kolordu Komutanlığı’na gelmesi sağlanacak.

Kaynak: Birlik Gazetesi

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı
Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

Gündem

Avrupa'nın aklını alacak bomba açıklama: S-400'ler rampaları kaldırdı

Fransa ile Yunanistan, hamlelerini hızlandırdı! Türkiye'ye karşı gözdağı vermeye çalıştılar
Fransa ile Yunanistan, hamlelerini hızlandırdı! Türkiye'ye karşı gözdağı vermeye çalıştılar

Dünya

Fransa ile Yunanistan, hamlelerini hızlandırdı! Türkiye'ye karşı gözdağı vermeye çalıştılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor
Ekonomi

Volkswagen fabrikalarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen'in kamyon fabrikası MAN'ın Avrupa'da kapatılan fabrikalarını Türkiye'ye taşıyacağı belirtiliyor.
Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe
Dünya

Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe

Azerbaycan-Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan yine alçakça sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın ..
Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu
Gündem

Algı operasyonu elinde patlamıştı... Fırıldak KK'nın bu görüntüsü gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar emirinin önünde eğildiğini iddia eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eski eş genel başkanı Selahattin ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay