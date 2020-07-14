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Buna "Dur" diyecek kimse yok mu? Koronavirüs bile Acun'u durduramadı

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de kendi televizyon kanalında yayınlayarak Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan Acun Ilıcalı yeni bir skandala daha imza attı. Kızlı-erkekli karma rezilliğin ana temasını oluşturduğu Survivor programının finalini İstanbul'da gerçekleştiren Ilıcalı koronavirüse adeta davetiye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 22:22:00 -
Buna "Dur" diyecek kimse yok mu? Koronavirüs bile Acun'u durduramadı

 yeniakit.com.tr 

Toplum ahlakını dinamitleyen yapımlara imza atan Acun Ilıcalı'nın sunduğu kadın ve erkeklerin vücudunun açıkça teşhir edildiği Survivor programında büyük bir skandal yaşandı. Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelede canını dişine takıp ter dökerken Acun Ilıcalı salgına davetiye çıkardı. 

Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı

Survivor 2020'nin finalini İstanbul Karaköy'de bulunan Galataport'ta gerçekleştiren Ilıcalı koronavirüse adeta davetiye çıkardı.

Survivor'un final bölümünde seyircilerin hiçbir önlem olmaksızın yan yana oturduğu ve maske takmadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın defaatle uyarmasına karşın programda sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Bunun yanında virüsü damlacık yoluyla bulaştırma riski taşıyan mikrofon da elden ele dolaştırıldı.

Ahlaksız yapımlarla milyonlarca lirayı cebe indiren Acun Ilıcalı'nın insanların sağlığıyla oynaması büyük tepki topladı. Duruma isyan eden bazı vatandaşlar "Buna dur diyecek kimse yok mu?", "Ahlaksızlık yaptığı yetmiyormuş gibi şimdi de insanların sağlığıyla oynuyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Yorumlar

serdar-1.

acuna kimse dokunamaz,o arkasını sağlam yere yasladı.
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Yurt

İçimizdeki gavur destekçileri bunlar, ahlaksızlığı para kazanma aracı yapanlar.
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