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Ekonomi Buna dikkat etmeyenler yandı! Kuaförlerde yeni dönem
Ekonomi

Buna dikkat etmeyenler yandı! Kuaförlerde yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-07-01 10:12:11 - 2024-07-01 10:12:10
Buna dikkat etmeyenler yandı! Kuaförlerde yeni dönem

Ticaret bakanlığının yaptığı açıklamaya göre hem kadın hem de erkek kuaförlerin valiliklerin belirlediği tarihte kapalı olmaması halinde ceza kesileceği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde bir gün kapalı olma uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bundan sonra kapatmaya ceza yiyecek.

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Sektör temsilcilerinden Bakanlığa iletilen talep ve öneriler doğrultusunda bu kararın alında belirtildi. Ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 18 Ağustos'ta alındığını ve bugün yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Berber ve kuaförlerin kapalı olacağı günleri valilikler belirleyecek. Bu karar her ilin sektörel temsilcileri işletme profilleri ile tüketici tercihleri göz önüne alınarak, valilikler kapalı günleri belirleyerek, açıklayacak.

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