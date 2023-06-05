Buna da mı lo lo Deniz Zeyrek! Sen gerçekten iflah olmazsın

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye'nin çok geniş bir kesiminin tam puan verdiği yeni kabineye de kulp takmayı ihmal etmedi.

Yeni kabinedeki bazı isimleri görünürde öven, ancak alttan alta tahkir eden Zeyrek, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Şimşek'in elinde sihirli değnek yok. Buna karşın enflasyon sorunu ve derin yoksulluk can yakıyor. Vatandaşın alım gücü çok düşük. Emekliler, asgari ücretliler, kamu çalışanları hayat pahalılığı karşısında çaresiz. Üretim ekonomisi, haliyle ihracat, sermaye kontrolüne varan tedbirler nedeniyle hedeflenenin çok gerisinde. Seçim ekonomisi, bütçede ve mali disiplinde büyük kara delikler açmış. Körfez ülkelerinin, Azerbaycan'ın Merkez Bankası'na depoladığı paralarla, Rusya'nın ertelediği doğalgaz borçlarıyla ekonomimizin dönmeyeceğini Şimşek hepimizden iyi biliyor. O nedenle ciddi yapısal reformlara ihtiyacı olacak. Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan farklı olarak duruşu ve diplomasi donanımı olan bir isim. Bu konuda tavır alarak Erdoğan'ı ikna etme ve Batı ile ilişkileri yeniden canlandırma kapasitesine sahip. Yeni İçişleri ve Adalet Bakanlarının desteğini de alarak ülkenin ve Şimşek'in ihtiyacı olan değişime öncülük edebilir."



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