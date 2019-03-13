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Bulunan hayvan dışkısı ve kılı sonları oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin fiziki takibi sonucunda yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:03
Bulunan hayvan dışkısı ve kılı sonları oldu

Samsun'da 6 kişi hakkında büyükbaş hayvan hırsızlığı  suçundan açılan kamu davasında, delil olarak toplanan kutu içerisindeki hayvan dışkısı ve kılları mahkeme kararıyla adli emanete konuldu.

Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de  vatandaşların mahalle arazisinde otlanan hayvanların şüpheli kişilerce sürülerek  götürüldüğü ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede şüphelilerin hırsızlıktan bir gün önce araziye iki  araçla gelerek piknik yapıyormuş izlenimi verdikleri ve böylece keşif yaptıkları  ortaya çıktı.

Jandarma komutanlığı ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu 6  şüpheli, hırsızlıkta kullanılan araçlarla yakalandı.

 Mahalleden çalınan 7 kişiye ait 39 büyükbaş hayvan da Tekkeköy ilçesindeki bir çiftlikte ele geçirilerek yediemindeki işlemlerinin ardından  sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler O.Y. O.T,  N.T, G.K, İ.T. ve B.A. hakkında "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık  ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan kamu davası açıldı.

Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda İ.T, O.Y. ve  N.T.  5'er yıl, O.T. ise 6 ay hapis ve 5 gün adli para cezasına çarptırıldı. G.K.  ve B.A. ise beraat etti. Sanıklardan N.T'nin tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza  miktarı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Bulgular adli emanette

Mahkeme, bulunan hayvan küpesi ile el konulan aracın muhtelif  yerlerinden alınan kıl numunelerinin de dosyada delil olarak saklanmasına  hükmetti.

Ayrıca araçta yapılan aramalarda bulunan iki tahta saplı bıçak, siyah  demir kesme makası, mavi renkli naylon ip ve hayvan dışkısının adli emanette el  konulmasına, 10 SIM kartın sahiplerine iade edilmesine karar verildi.

Deliller ve bulgular, adli emanette tutuluyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:03
  1. Samsun
  2. Atakum ilçesi
  3. hayvan hırsızlığı
  4. hapis cezası

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