BULMOK üyelerinden trafikte güvenlik için ileri sürüş hamlesi

Denizli, motosiklet sürücülerinin trafikteki farkındalığını artırmayı amaçlayan önemli bir eğitim organizasyonuna sahne oldu. Buldan Motosiklet Kullanıcıları (BULMOK) topluluğu üyeleri, hem kendi güvenliklerini hem de trafik genelindeki emniyeti sağlamak adına düzenlenen ileri ve defansif sürüş teknikleri eğitimine katılım sağladı. Sürüş becerilerini geliştirmeyi ve bilinçli bir motosiklet kültürü oluşturmayı hedefleyen program, katılımcılardan tam not aldı.

Eğitim süreci, konunun uzmanları olan Aydın Sarı ve Murat Kınay tarafından yönetildi. Program kapsamında motosiklet kullanıcılarına güvenli sürüşün temel prensipleri, ileri düzey teknik manevralar ve trafikteki olası riskleri önceden sezip bertaraf etmeye odaklanan "defansif sürüş" stratejileri üzerine detaylı bilgiler aktarıldı. Teorik anlatımların ardından sahada pratik uygulamalarla pekiştirilen etkinlik, bilinçli sürücü sayısını artırma vizyonuyla gerçekleştirildi. Eğitimi başarıyla bitiren motosikletçiler, bu tip teknik donanımların trafikte sürücü ve yaya sağlığını korumak adına vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.