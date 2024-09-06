  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O yıldız sinir küpüne döndü! Ali Koç, Krunic taktiğiyle transferi bitirecek: Çok sert düşecek bu sefer: Ayağa kaldıracak kararı…

Dilan’dan sonra şimdi de o!

Putin’den Kamala Harris’e destek! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız

Kulis bilgisi sızdı! Erdoğan, MKYK toplantısında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler için öyle bir şey söylemiş ki...

Erdoğan’a “U” dönüşü yaptı diyenler, “O” dönüşü yapıyorlar!

AK Partili eski vekil korkudan evine gidemiyor! İşte sebebi

Türkiye'yi programdan çıkarmışlardı! Osimhen'in 6 milyon Euro'luk KAP açıklaması olay oldu: İşte sebebi: Büyük tartışma…

Kuzey Kore, Güne Kore’ye saldırdı! Yüzlercesi peş peşe havalandı

Katil İsrail köşeye sıkıştı: Uluslararası Af Örgütü'nden kritik talep

Erdoğan, Sisi ile neden yakınlaştı? Kulağı delik Abdulkadir Selvi, o detayı böyle açıkladı
Yerel Bulgurun içinden bakın ne çıktı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek taktik
Yerel

Bulgurun içinden bakın ne çıktı! Şeytanın bile aklına gelmeyecek taktik

Yeniakit Publisher
2024-09-06 11:38:00 -

Adana'da Seyhan polisleri, ruhsatsız silahlarla ilgili yaptıkları çalışmalarda bir evde bulgur içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca buldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Samet B.'nin evinde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler söz konusu kişinin evine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda evi didik didik arayan polis, bulguru tencerenin içinde görünce şüphelendi. Bunun üzerine içerisine elini sokan polis ruhsatsız tabancayı buldu. Tabancanın yanı sıra 8 adet mermi de ele geçirildi.

Şüpheli ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Avrupa’da bir ilk Türkiye'nin en büyüğü olacak! Adana’da kuruluyor: 5 bin kişiye istihdam sağlanacak
Avrupa’da bir ilk Türkiye'nin en büyüğü olacak! Adana’da kuruluyor: 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

Ekonomi

Avrupa’da bir ilk Türkiye'nin en büyüğü olacak! Adana’da kuruluyor: 5 bin kişiye istihdam sağlanacak

İki petrol devi hükümete başvurdu: İzin verin, Adana'da petrol arayalım
İki petrol devi hükümete başvurdu: İzin verin, Adana'da petrol arayalım

Ekonomi

İki petrol devi hükümete başvurdu: İzin verin, Adana'da petrol arayalım

Çinliler Adana ve Denizli'yi gözüne kestirdi! Herkes şaştı kaldı
Çinliler Adana ve Denizli'yi gözüne kestirdi! Herkes şaştı kaldı

Ekonomi

Çinliler Adana ve Denizli'yi gözüne kestirdi! Herkes şaştı kaldı

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ağır hasar bıraktı
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ağır hasar bıraktı

Yaşam

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ağır hasar bıraktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23