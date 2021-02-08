Bulgur çerezi nasıl yapılır? Bulgur kavurması tarifi

Hafif bir çerez isteyenler bulgur ve baharatla leziz bir tarif hazırlayabilir. Hafif bir çerez olsa da ölçüyü kaçırmamak da yarar var?

Bulgur çerezi tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı bulgur

1 çay kaşığı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Arzu ettiğiniz baharatlar

Bulgur çerezi nasıl yapılır?

Öncelikle bir tavaya zeytinyağını alın. Arzu ederseniz bir miktar tereyağı da ilave edebilirsiniz.

Bulguru yıkamadan tavaya alın.

Tuz ve arzu ettiğiniz baharatları ilave edip bulguru orta ısıda güzelce kavurun.

Mis gibi koku yükseldiğinde, bulgurun rengi değiştiğinde çereziniz hazırdır.

Afiyet olsun.