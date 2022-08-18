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Ekonomi Bulgarlardan sonra şimdi de onlar! Türkiye'den litre litre ayçiçek yağı alıp ülkelerine götürüyorlar
Ekonomi

Bulgarlardan sonra şimdi de onlar! Türkiye'den litre litre ayçiçek yağı alıp ülkelerine götürüyorlar

Bulgarlardan sonra bu kez Gürcüler, dolar kurunun değer kazanması sonrası Türkiye'ye alışveriş için akın etmeye başladı. Gürcülerin çoğunlukla ayçiçek yağı alıp ülkelerine döndükleri gözlendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 13:47:00 -
Bulgarlardan sonra şimdi de onlar! Türkiye'den litre litre ayçiçek yağı alıp ülkelerine götürüyorlar

Bulgaristan'dan gelip Türkiye'den alışveriş yapan Bulgarların ardından bu sefer de sınırı geçip Türkiye'den litre litre yağ alan Gürcistan vatandaşları kameraya yansıdı.

Bulgaristan vatandaşlarından sonra şimdi de bir başka komşu ülke olan Gürcistan'ın vatandaşları sınırdan Türkiye'ye girerek alışveriş yapmaya başladı.

Pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, her hafta akın ettikleri Edirne Ulus pazarında adım atacak yer bırakmazken, giyimden zücaciyeye tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. Şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila ederken aldıklarını taşımakta güçlük çektiği görüntüler dikkat çekiyor.

Litre litre yağ taşıyorlar

Bununla birlikte Twitter'da gündem olan bir videoda bir kullanıcının çektiği görüntüler dikkat çekti. Tıpkı Bulgarlar gibi Gürcistan vatandaşları da alışveriş için Türkiye'yi tercih etti.

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Gürcülerin bidon bidon sıvı yağ taşıdıkları görüldü. Söz konusu kişi çektiği videoda, ''Burası Batum girişi. Herkes Türkiye'den Gürcistan'a yağ sevkiyatı yapıyor'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

AMA

AMA BURADA MİLLET ANLAMIYOR

Emekli

Elbette alacaklar adamların parası kıymetli daha ucuza geliyor Avrupalı tatile geldiğinde bizim 1750 tl harcadığımız yere 80 Euro atıyor gidiyor bu farkındalık sadece algıdan ibaret inananlara
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