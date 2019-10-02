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Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kuracağını resmen açıklamasının ardından, Türkiye'yle yarışmaya çalışan Bulgaristan üzüntüye kapıldı. Bulgar basını Volkswagen'in kararını "Yarışı Türkiye kazandı" başlığıyla duyurdu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:36
Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'

Aylardır süregelen görüşmeler sonrasında Alman devi Volkswagen Aktiengesellschaft, Manisa’da "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanıyla fabrika kuracağını resmen açıkladı.

Son ana kadar sessiz kaldılar

Bu duyuruyla beraber, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkiye arasında devam eden rekabetin galibi Türkiye oldu.

Sabah saatlerinden itibaren "İmzalar atılana kadar bizim için hâlâ umut var" açıklamaları yapan Bulgar yetkililer, kararı duyunca büyük hüsran yaşadı.

Bulgar basını, resmi olarak duyurulan haberler sonrasında sessizliğini fazla koruyamadı.

"Türkler kazandı"

Türkiye’de kurulacak olan fabrika, Bulgar basınına "Volkswagen için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik" başlıklarıyla taşındı.

"Yarışı Türkiye kazandı" haberleri, ülkenin gündemine otururken birçok yayın organı "Volkswagen kararını verdi" başlıklarıyla duydukları üzüntüyü belli etti.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:36
  1. Manisa
  2. Volkswagen
  3. bulgaristan

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