0553 313 94 23

Bulgaristanlı Türk öğrenciler Kocaeli’yi gezdi

.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:58
Bulgaristanlı Türk öğrenciler Kocaeli’yi gezdi

Bulgaristan’daki yaz okullarında eğitim gören 90 Türk öğrenci, Türkiye gezisi kapsamında Kocaeli’yi ziyaret etti


Kocaeli haricinde il dışı ve yurt dışından gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin bu seferki konukları, Bulgaristan’da yaz okulu eğitimi alan Türk öğrenciler oldu. Kocaeli gezisi sırasında öğrencilere Sismolojik İzleme Ve Deprem Eğitim Merkezi’nde, teorik ve uygulamalı deprem eğitimi verildi.


Bulgaristan’ın farklı şehirlerinde yaz okulu eğitimi alan öğrenciler, Bulgaristan Başmüftülüğü ve Kocaeli Balkan Türkleri Derneği projesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı desteğiyle Türkiye gezisine katıldılar. Gezi kapsamında Edirne, İstanbul ve Kocaeli illerini gezen Bulgaristan’da yaşayan Türk öğrenciler, Kocaeli’nde Sismolojik İzleme Ve Deprem Eğitim Merkezi, Diriliş Kampı ve Bilim Merkezi’ni ziyaret ettiler.Kocaeli gezisi kapsamında Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nin konuğu olan öğrencilere, uzman personel tarafından merkez ve depremler hakkında teorik eğitim verildi. Teorik eğitim sonrasında simülasyon cihazında deprem anını tecrübe eden öğrenciler, deprem anında neler yapılması hakkında bilgi aldılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:58
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: “Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos’ta ödeyeceğiz.”
    1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    2. Ülkesine bayrama gidenlerin sayısı 18..
    3. Erzurum kurban pazarının gözdesi “Paşa”
    4. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    5. Artan hava sıcaklıklarında..
    6. Fırat’ın doğusunda SDG oyunu sürüyor
    7. Vuran kaçtı, O sarılarak acısını..
    8. Tarıma yeni anayasa! 15 yıl sonra bir..
    9. Konyaaltı Belediyesinden "Arabadan in..
    10. Erzurumlu Milletvekili Kırkpınar’dan..
    11. Emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu
    12. Borsa, güne düşüşle başladı
    13. Samsun’a süper meyve aronia bahçesi..
    14. İzmir’de FETÖ’ye baskınlar: 17 gözaltı
    15. Geleceğimiz için geri dönüştürüyoruz
    16. Boğulmalara karşı ATV’li önlem
    17. Batı kuklası Muhammed bin Selman,..
    18. Emeklinin bayram ikramiyesi 8 ve 9..
    19. Yıllardır gidilemeyen yaylalarda silah..
    20. Turizm başlığında son 7 ayda 100..
    21. Vali Şahin’den Başkan Balcı’ya ziyaret
    22. Aktaş: "Misafirhaneden elde edilen..
    23. Palandöken: “Her bayram öncesi aynı..
    24. Yol verme kavgasında yaralanan sürücü..
    25. Hacı adayları kutsal topraklarda
    26. Edebiyat eserlerine bakanlık..
    27. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    28. Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat
    29. Erdoğan'dan "Ulusal Biyolojik..
    30. KAEÜ’si Rektörü Karakaya, termal sera..
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!