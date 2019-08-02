Bulgaristanlı Türk öğrenciler Kocaeli’yi gezdi

Bulgaristan’daki yaz okullarında eğitim gören 90 Türk öğrenci, Türkiye gezisi kapsamında Kocaeli’yi ziyaret etti

Kocaeli haricinde il dışı ve yurt dışından gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin bu seferki konukları, Bulgaristan’da yaz okulu eğitimi alan Türk öğrenciler oldu. Kocaeli gezisi sırasında öğrencilere Sismolojik İzleme Ve Deprem Eğitim Merkezi’nde, teorik ve uygulamalı deprem eğitimi verildi.

Bulgaristan’ın farklı şehirlerinde yaz okulu eğitimi alan öğrenciler, Bulgaristan Başmüftülüğü ve Kocaeli Balkan Türkleri Derneği projesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı desteğiyle Türkiye gezisine katıldılar. Gezi kapsamında Edirne, İstanbul ve Kocaeli illerini gezen Bulgaristan’da yaşayan Türk öğrenciler, Kocaeli’nde Sismolojik İzleme Ve Deprem Eğitim Merkezi, Diriliş Kampı ve Bilim Merkezi’ni ziyaret ettiler.Kocaeli gezisi kapsamında Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nin konuğu olan öğrencilere, uzman personel tarafından merkez ve depremler hakkında teorik eğitim verildi. Teorik eğitim sonrasında simülasyon cihazında deprem anını tecrübe eden öğrenciler, deprem anında neler yapılması hakkında bilgi aldılar.