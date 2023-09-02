  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den kaçırıldı! ABD'li yetkili kötü haber diye ilan etti: Yabancı bir filozof imparator heykeli için harekete geçti

Sinan Akçıl'ın TOGG çıkışı çok konuşulacak: Gelince satacağım

Türkiye'den kritik altın hamlesi! Sektörün yetkili ismi 'Ne yazık ki' diyerek kötü bir itirafta bulundu

Milyonlara erken emeklilik fırsatı verildi! Hızlıca halletmeniz gerekiyor!

Kılıçdaroğlu Odatv kavgası yargıya taşındı! 'Mahkemede hesaplaşacağız'

Çok yakında petrolün yerini alacak! Türkiye yaptı, dünya devleri her an peşimize düşebilir

Yolsuzlukla suçlanan CHP'li Başkandan yeni skandal!

Yeni parti kuruldu! Genel Başkan'dan bomba açıklama: Beklentimiz yok

Eski asker ilan etti: Shell belgeledi! Orada Türkiye'nin 572 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak rezerv var

Türkiye o ülkeye askeri üs kurmaya hazır!
Yaşam Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını
Yaşam

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını

Yeniakit Publisher
2023-09-02 22:48:00 -
Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını

Bulgaristan’ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, sınırı aşması ihtimaline karşı Edirne’nin sınır bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi hazır bekliyor.

Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın bölgede akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Edirne sınırına doğru yaklaştı. Bunun üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri, önlem amaçlı sınıra sevk edildi. Ekipler, yangının sınırı aşması halinde müdahale etmek için bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

Geniş bir alana yayılan alevler Edirne’nin sınırda bulunan Saksağan, Suakacağı, Hüseyinpınar köylerinden görülürken, yetkililer ise alevlerin sınırı aşması ihtimaline karşı bölgede itfaiye ekiplerinin hazır beklediğini söyledi. Yetkililer, alevlerin yön değiştiren rüzgarın etkisiyle Bulgaristan’ın iç kesimlerine doğru yöneldiğini kaydetti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23