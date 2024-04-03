Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilan: Türkiye'den Tıbbi sarf malzemeler talep etti! Alınan karar dikkat çekti
Türkiye'den satın aldığı ürünlere yeni ürünler eklemek isteyen ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren Bulgar bir firma, Türk üreticilerden tıbbi sarf malzemeler satın alacak!
İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye, dış satımdaki yüksek performansını Balkan coğrafyasında sürdürmeye devam ederken, komşusu Bulgaristan’la da ilişkilerini güçlendirerek iki ülke arasındaki ticaretin ivme kazanmasını sağlıyor.
Bugün ise Türkiye’nin 2022 yılında rekor seviyede ihracat gerçekleştirdiği Bulgaristan’dan Türk hijyen ürünleri üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda Bulgaristan’da ilaç, kişisel bakım, yiyecek ve içecek endüstrilerinde devleşen ithalatçı firma, ilan bırakarak Türkiye’den tıbbi sarf malzemeler satın alacağını belirtti.