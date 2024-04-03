  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’li belediyelere selam çaktı: Gelsin konserler! Melek Mosso paranın kokusunu aldı

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı: Yine köpek saldırısı... Megakent İstanbul sokak köpeklerinin istilasında

İstanbullular 5 yıl daha otobüs itecek! İmamoğlu'nun mazbatasında Kandil'in de 'emeği' var!

Terör devleti İsrail bildiğini okumaya devam ediyor! BM, İsrail'in yardımları engellemeye devam etiğini açıkladı.

Almanya'dan İsrail'in yeni yasasına tepki: Endişeyle not ettik

Mustafa Kemal heykeli önünde skandal sözler! 'İstersen asalım hocaları, kapatalım İmam hatipleri'

“Beni Reis gönderdi” diyerek… Erdoğan uyarmıştı, flaş iddia geldi! Şok olacaksınız

‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

Yerel seçimlerde “Ali Koç” bombası! O gelişme herkesi şaşkına çevirdi

Ekrem yine şaşırtmıyor! Yangın faciasının gölgesinde mazabata yemeği
Ekonomi Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilan: Türkiye'den Tıbbi sarf malzemeler talep etti! Alınan karar dikkat çekti
Ekonomi

Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilan: Türkiye'den Tıbbi sarf malzemeler talep etti! Alınan karar dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-04-03 22:21:00 - 2024-04-03 22:26:32
Bulgaristan’dan Türkiye’ye ilan: Türkiye'den Tıbbi sarf malzemeler talep etti! Alınan karar dikkat çekti

Türkiye'den satın aldığı ürünlere yeni ürünler eklemek isteyen ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren Bulgar bir firma, Türk üreticilerden tıbbi sarf malzemeler satın alacak!

 İhracatta rekor üstüne rekor kıran Türkiye, dış satımdaki yüksek performansını Balkan coğrafyasında sürdürmeye devam ederken, komşusu Bulgaristan’la da ilişkilerini güçlendirerek iki ülke arasındaki ticaretin ivme kazanmasını sağlıyor.

Bugün ise Türkiye’nin 2022 yılında rekor seviyede ihracat gerçekleştirdiği Bulgaristan’dan Türk hijyen ürünleri üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda Bulgaristan’da ilaç, kişisel bakım, yiyecek ve içecek endüstrilerinde devleşen ithalatçı firma, ilan bırakarak Türkiye’den tıbbi sarf malzemeler satın alacağını belirtti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23