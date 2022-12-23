Bulgaristan'dan turistler akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Rusya’yı, Almanya'yı geride bıraktık

Komşu ülke Bulgaristan'dan Türkiye'ye turist akını yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Kasım ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.64 artışla 2 milyon 551 bine ulaştı. Yabancı ziyaretçinin 57 bin 293'ünü, bir başka ifadeyle yüzde 2.25'ini günübirlikçiler oluşturdu.

Rusya kasım ayında da Türkiye’ye en çok ziyaretçi yollayan ülkeler arasında zirveyi korudu. Bulgaristan'dan Türkiye' ye apar topar geldiler. Rusya’yı 232 bin turist ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan bu çıkışıyla ekim ayında ikinci sırada olan Almanya'yı geride bırakmış oldu.

Bulgar turistin ilgisi Bulgar para birimi Leva'nın TL karşısında değerlenmesinin rolü büyük. haberturk'ün aktardığı habere göre: Leva Aralık 2020'de 3.32 TL seviyesindeyken, Nisan 2021'de 5 TL'yi, Aralık 2021'de 7 TL'yi, kasım ayında 9 TL'yi aştı. Aralık ayında ise 10 TL'nin üzerine çıktı.

Yaklaşan yılbaşı ile birlikte alışveriş için Edirne'ye ilgi arttı. Kasım ayında 232 bin 709 Bulgar ziyaretçi geldi.

EKİM AYINDA BULGAR TURİST YÜZDE 90 ARTMIŞTI

Ekim ayında Rusya’dan 767 bin ziyaretçi geldi. Rusya’yı 746 bin turist ile Almanya, 388 bin ile İngiltere ve 326 bin ile Bulgaristan takip etti.

Ocak- Kasım arasındaki 11 aylık dönemde ise Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 47 milyon 601 bine ulaşırken bunun 42 milyon 164 binini yabancı ziyaretçiler, 5 milyon 435 binini yurt dışında yaşayan vatandaşlar oluşturdu. Yabancı ziyaretçilerdeki artış oranı ise yüzde 84.77 oldu.

Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu il İstanbul oldu. Edirne kara ve demiryolu ile en çok giriş yapılan il.