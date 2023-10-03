Bulgaristan'dan flaş Rusya kararı

Bulgaristan, Avrupa Komisyonu’nun 8 Eylül’de yayınladığı yaptırım uygulamaları çerçevesinde, Rusya plakalı araçlara sınırlarını kapatan Almanya, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Finlandiya ve AB üyesi olmamasına rağmen Schengen bölgesinin bir parçası olan Norveç’e katıldı. Rusya’nın diplomatik temsilciliklerine ait araçlar uygulamanın dışında tutulacak.

Bulgaristan Sınır Polisi Müdürü Anton Zlatanov, Rusya plakalı kamyonlara yönelik uygulanan ülkeye giriş yasağının, şahsi araçları da kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Zlatanov, halihazırda Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Rusya plakalı araç sayısına ilişkin bilgi vermezken, bunların sayısının fazla olmadığını ifade etti.

Yeni tedbir çerçevesinde Bulgaristan’da bulunan Rus plakalı araçların en geç 6 ay içerisinde ülkeyi terk etmesi gerekecek. Bu tedbir, Rusya vatandaşlarının şahsi araçlarıyla turistik seyahat amacıyla da olsa ülkeye giremeyecekleri anlamına geliyor.

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