0553 313 94 23

Bulgaristan'daki siber saldırı

7 milyonluk ülkede 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı Devlet Gelirler Ajansına 2,5 milyon avro ceza verildi

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
Bulgaristan'daki siber saldırı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da parlamento bünyesindeki Kişisel Verileri Savunma Komisyonu (KZLD), nüfusu yaklaşık 7 milyon olan ülkede 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili Ulusal Gelirler Ajansının (NAP) 2,5 milyon avro ceza ödemesine karar verdi.

Komisyon Başkanı Ventzislav Karacov, yaptığı basın açıklamasında, "Bu bir ceza değil, bir uyarıdır. En çok 10 milyon avroya dek varabilecek cezanın belirlediğimiz miktarını uygun ve yeterli bulduk. Bir daha böyle bir şey olmasın diye bu cezayı verdik." dedi.

Karacov, devlet kurumu olan NAP'ın bütçesinden kesilecek cezanın devlet bütçesine aktarılacağını ifade etti.

NAP yetkilileri ise kendilerinin de siber saldırının kurbanı olduklarını savunarak karara itiraz edeceklerini belirtti.

Bulgar basını, "Cahil devlet yöneticileri yüzünden zarar gören halk, kendi cebinden bir kez daha ceza ödeyecek" ifadesini kullanarak, kesilen cezanın da saldırı gibi "sanal" olduğu, devletin bir cebinden diğer cebine para aktaracağı görüşünü savundu.

- 5 milyon kişinin verilerinin çalındığı siber saldırı

NAP, 15 Temmuz'da, siber korsanların yurt dışından gerçekleştikleri saldırılarda, yaklaşık 5 milyon kişiye ait verilerin ele geçirildiğini açıklamıştı.

NAP Sözcüsü Rosen Bıçvarov, kimlik numarası, sağlık sigortası, vergi ödemeleri gibi kurumun veri havuzunda yer alan bilgilerin yüzde 3'ünün ele geçirildiğini kabul etmişti.

Bıçvarov, korsanların NAP'ın, yurt dışından yapılan ödemelerinde KDV iade sistemi üzerinden kurumun bilgi havuzuna ulaştığını, saldırı sebebiyle NAP'ın e-devlet üzerinden verdiği hizmetlerine ara vererek 2012'den bu yana güvenlik duvarları yenilenmeyen bazı sistemlerin gözden geçirildiğini aktarmıştı.

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, korsanların ulaştığı verilerin kötü amaçlı kullanımının mümkün olmadığını savunarak, "Veri sızıntısı vatandaşlara zarar veremez. Bütünlük sahibi olmayan kimlik bilgilerinin dışarıya sızması ülkenin mali güvenliğini tehdit etmez." ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Mladen Marinov ise soruşturma başlatıldığını, siber saldırıyla ilgili gözaltına alınan 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov'un daha sonra serbest bırakıldığını belirtmişti.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Koneliya Ninova, hükümeti olayı küçümsemekle suçlayarak Cumhurbaşkanı Ruman Radev'in Milli Güvenlik Kurulunu toplaması gerektiğini söylemişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
  1. Bulgaristan
  2. ceza
  3. sanal korsanlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus’ta Üretici Kadın Kooperatifi kuruldu
    1. Tarsus’ta Üretici Kadın Kooperatifi..
    2. Milletvekili Tutdere, 30 Ağustos Zafer..
    3. Baransu’nun yargılamasına devam edildi
    4. ’İnegöl Alası’na polis ve zabıta..
    5. Turgut Uçar Trabzon Cup başladı
    6. Güzellikte “yetkisiz” sağlık hizmetine..
    7. Karaman’da hamile kadın ile kocasına..
    8. Emine Bulut’un katil zanlısını..
    9. Ordu’da annesini öldüren zanlı..
    10. Tekerlekli sandalyeye binerek..
    11. Karpuz reçeli nasıl yapılır? Karpuz..
    12. Köyler Gemlik Belediyesi ile..
    13. Fenerbahçe'de Allahyar 1. Lig yolcusu
    14. Bulgaristan'daki siber saldırı
    15. Boynuna tutunan kene hastanede..
    16. Nilüfer ilk yabancı transferini yaptı
    17. İmran Han'dan açıklama: Hindistan..
    18. "Ekonomideki toparlanma üçüncü..
    19. Ankara Valisi Şahin’den 30 Ağustos..
    20. Nilüfer’de kaçak yapıya geçit yok
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı