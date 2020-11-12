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Aktüel Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Aktüel

Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:39:58 -
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayısının bir süredir 4000'lerde seyretmesi üzerine yeni önlemler açıkladı.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, başkent Sofya'da düzenlediği basın toplantısında, bugünden itibaren en az ay sonuna dek uygulanacak yeni önlemler konusunda bilgi verdi. Angelov, bulaşma oranı yüzde 15'in üzerinde olan okullarda uzaktan eğitime geçileceğini belirterek üniversitelerde ay başında ilan edilen uzaktan eğitimin en az 31 Kasım'a kadar devam edeceğini söyledi.

Market ve eczanelerin, 06.00-10.00 saatlerinde sadece 65 yaş üstü vatandaşlara tahsis edileceğini kaydeden Angelov, bu saatlerde diğer yaş gruplarının buraları kullanamayacağını ifade etti.

Eğlence mekanlarının kapalı kalmaya devam edeceğini aktaran Angelov, lokanta, bar dahil yeme-içme mekanlarının 06.00-23.30 saatlerinde faaliyet göstereceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerine göre, 6,8 milyonluk ülkede son 24 saatte 3 bin 945 yeni vaka tespit edildi, 47 hasta hayatını kaybetti. Bulgaristan'da salgının başladığı 16 Mart'tan bu yana 87 bin 311 kişiye virüs bulaştı.

- Başbakan Borisov: "Ülkeyi kapatmayalım"

Başbakan Boyko Borisov, salgına karşı yeni önlemlerin açıklanmasının ardından, sokağa çıkma yasağına karşı olduğunu belirterek "ülkeyi kapatmayalım" dedi.

"Hiçbir yerde ambulans, ilaç, yatak sıkıntısı yaşanmasını istemiyorum. İnsanlar bu gibi zor zamanlarda teselli edilmeye ihtiyaç duyar." ifadesini kullanan Borisov, kişisel tedbir kurallarına uyulmasının önemine işaret etti.

Borisov, "Umarım, Bulgarlar maske takmaya başlar da hem kendilerini hem de diğerleri hastalıktan korur." diye konuştu.

- "Tüm okullarda uzaktan eğitime geçilsin"

Yaş ortalamasının yüksek olduğu ülkede, öğretmenlerin sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla tüm okulların uzaktan eğitime geçmesi talep edildi. Risk grubunda yer aldıklarını belirten öğretmenler, sektörde istifaların artabileceği uyarısında bulundu.

Eğitim Bakanı Krasimir Vılçev ise okulların durumunun ele alınacağını, haftaya yüz yüze eğitim gören öğrencilere sınıfta maske zorunluluğu getirilebileceğini söyledi.

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