Bulgaristan, Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırdı

SOFYA (AA) - Bulgaristan hükümeti, 27 Kasım'dan 21 Aralık'a kadar uygulanmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri artırdı.

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında, Kovid-19 hastalığı oranının 100 bin kişide 600'e ulaşması nedeniyle ülke genelinde uygulanmak üzere yeni önlemleri kabul etti.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, düzenlediği basın toplantısında, yeni önlemlerin 27 Kasım'da başlayıp 21 Aralık'a kadar süreceğini söyledi.

Angelov, ülkedeki tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçeceğini ve alışveriş merkezlerinin kapatılacağını kaydetti.

Lokantaların eve paket hizmeti vereceğini belirten Angelov, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan gıda satış yerleri, eczaneler ve tüm ibadet yerlerinin kapatılmayacağını vurguladı.

Kriz Masası Başkanı General Ventsislav Mutafçiyiski ise alınan önlemlerin “diğer birçok ülkeye göre daha yumuşak olduğunu" ifade ederek "Biz insanları evlerine kapatmayacağız. Sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak." dedi.

- Alınacak önlemler

Önlemler kapsamında yüzde 30 doluluk oranı ile faaliyet gösterebilecek tiyatrolar haricindeki tüm kültürel ve sanat etkinlikler yasaklanacak.

Özel eğlence ve kutlamalara en çok 15 kişi katılabilecek, 18 yaşından küçüklerin katıldığı kişisel ve toplu spor etkinlikleri yasaklanırken diğer yaş grupları için etkinlikler seyircisiz gerçekleştirilecek.

Bulgaristan’da, salgınının başından bu yana 129 bin 348 vaka kaydedildi, 3 bin 226 kişi öldü, 40 bin 102 hasta iyileşti.