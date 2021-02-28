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Gündem Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye açıklaması
Gündem

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye açıklaması

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 11:34:00 -
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde konuşan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'nin yasa dışı göçleri engellemek için Bulgar sınır birlikleri ile çalıştığını belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, video konferans yöntemi ile düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ikinci gününün ardından yaptığı açıklamada, mülteciler konusunda Bulgaristan ve Türkiye ile olan anlaşmaların yüzde yüz çalıştığını söyledi.

Borisov açıklamasında, yasa dışı göçün önünü kesmek için iki ülkenin sınır koruma birliklerinin görevini yerine getirdiğini, bu nedenle de Bulgarların evlerinde rahat uyuduğunu ifade etti.

Bulgaristan Başbakanı, mülteciler ve AB’ye üyelik konusunda Türkiye’nin önemine dikkat çeken açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye tek başına bırakılmamalı

Avrupa'ya akın eden binlerce göçmen ile ilgili geçtiğimiz yıl açıklamalarda bulunan Borisov, "Türkiye dahil hiçbir ülke tek başına bırakılmamalı. Bir an önce Türkiye'ye yardım edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye karşı ikiyüzlü davrandığını da söyleyen Borisov, AB’nin bunu terk edip Türkiye ile özel bir anlaşma imzalanması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Yenişafak

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Yorumlar

Türkcesi

Türkiye gibi bi enayi olmasa biz yan basmıştık.
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Can

müslüman suriyeliler kara sinirdan gecmesi engellenir ama denizde nehirde bogulabilirler canim tutumu. Aferin. Bulgar tabii ki methiye düzer ki o zaman göcmenler sirf yunan sinirinda toplanmasina izin verildi siyasi baski araci olarak. Ümmetcilik buraya kadar.
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