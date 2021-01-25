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Dünya Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'Türkiye' açıklaması: Farkındayız
Dünya

Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'Türkiye' açıklaması: Farkındayız

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni barındırabilen Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını ve bu çabalarına değer verdiklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:58:00 -
Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'Türkiye' açıklaması: Farkındayız

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni barındırabilen Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını ve bu çabalarına değer verdiklerini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Borisov, makamında, ülkesine günü birlik ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti.

Borisov kabulde, koronavirüsün iki ülke arasındaki turizmi etkilediğine dikkati çekti.

Kovid-19 salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni barındırabilen Türkiye’nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını vurgulayan Borisov, bu çabalarına değer verdiklerini söyledi.

Borisov, Türkiye'nin Bulgaristan’ın yakın sınır komşusu ve NATO müttefiki olduğunu anımsatarak, düzensiz göç, terörle mücadele, enerji, tarım, hayvancılık, ticaret, ekonomi ve daha birçok alanda Türkiye'nin "kilit ortak" olduğunu belirtti.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, "AB'nin Türkiye ile diyaloğu daima açık tutması konusunda ısrarcı olduklarını" vurguladı.

Kabulde, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova da hazır bulundu.

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