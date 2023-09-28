Bulgaristan 242 Milyon TL'ye yenilenebilir enerji şirketini satın aldı! Heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI), Bulgaristan'da bir enerji firmasını 8,4 milyon Euro bedelle satın aldığını KAP'a bildirdi.
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. #ENKAI, Bulgaristan merkezli bir enerji firmasının yüzde 100'ünü satın aldığını KAP'a bildirdi.
Enka İnşaat (ENKAI), Bulgaristan’da 40 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali projesine sahip olan Town Up 8 EOOD şirketinin tüm hisselerini 242 Milyon TL'ye (8,4 milyon euro) karşılığında satın aldığını açıkladı.
ENKAI, 27 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen satın alma işleminin ardından, Bulgaristan’daki yenilenebilir enerji pazarına giriş yaptığını duyurdu. (halkaarz)