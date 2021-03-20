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Biyografi Bülent Yavuz kimdir, nerelidir? Bülent Yavuz hastalığı neydi?
Biyografi

Bülent Yavuz kimdir, nerelidir? Bülent Yavuz hastalığı neydi?

Yeşil sahalarda Türkiye’i FİFA’da temsil eden Bülent Yavuz hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açılama göre, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti. Peki Bülent Yavuz kimdir, nerelidir? Bülent Yavuz hastalığı neydi?

Yeniakit Publisher
2021-03-20 11:00:00 -
Bülent Yavuz kimdir, nerelidir? Bülent Yavuz hastalığı neydi?

FIFA eski hakemi, Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı, spor yazarı ve yorumcusu Bülent Yavuz 71 yaşında hayatını kaybetti. Bülent Yavuz bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Yavuz'un ölümüne ilişkn olarak yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.  

Bülent Yavuz kimdir?

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli oldu. 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını aldı, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı. 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde spor yazarlığı, Bizim Stadyum programında hakem yorumculuğu olarak görev yaptı.

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