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Bülent Uygun'un yeni takımı açıklandı

Katar takımı Al Gharafa'daki görevi geçtiğimiz mayıs ayında sona eren Teknik direktör Uygun'un yeni takımı belli oldu.

09 Ekim 2018 Salı 10:01
Bülent Uygun'un yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan sonrasında kariyerine teknik adam olarak devam eden Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu. Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile anlaştıklarını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam kariyerinde Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gazianetpspor, Umm Salal, Osmanlıspor ve Al Gharafa takımlarını çalıştırdı.

FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMİŞTİ
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i konuk ettiği maçı Bülent Uygun, Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı tribünden izledi.

TABATA DA FORMA GİYİYOR
Bir dönem Beşiktaş ve Gaziantepspor'da forma giyen Rodrigo Tabata'nın da yer aldığı Al Rayyan, 7. haftanın oynandığı Katar Ligi'nde 14 puanla 4. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:01
  1. Sivas
  2. Gaziantep
  3. Eskişehir
  4. Elazığ
  5. bülent uygun

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