Bülent Uygun'un yeni adresi belli oldu
Gelen teklifleri değerlendiren teknik direktör Bülent Uygun, yeniden Katar'a dönüyor. Tecrübeli teknik adamın Al Ahli ile sözleşme imzalaması bekleniyor.24 Eylül 2018 Pazartesi 18:04
Geçen sezon Al-Gharafa'yı çalıştıran Bülent Uygun, yeniden Katar'a gidiyor. Qatar SC ve Al Ahli takımlarından teklif alan tecrübeli teknik adamın, Al Ahli ile 1.5 yıllığına anlaşması bekleniyor.
Bülent Uygun, geçen sezon devre arasında, 11 maçta 2 galibiyeti bulunan Al-Gharafa takımının başına geçmişti.
AL AHLİ, LİGDE 9. SIRADA YER ALIYOR
Uygun, Katar ekibini ikinci yarıda en çok puan toplayan 2. takım konumuna taşımıştı. Bülent Uygun'lu Al-Gharafa, Ligi 4. sırada bitirirken, Asya Şampiyonlar liginde Play-Off turuna kalma başarısı göstermişti.
Bülent Uygun ile anlaşması beklenen Al Ahli takımı, Katar Yıldızlar Liginde oynanan 6 maç sonunda 9'uncu sırada yer alıyor.
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