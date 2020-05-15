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Spor

Bülent Uygun: "Uzun süre yapılmayan antrenman sakatlık çıkartır"

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, günde tek antrenmanla yapılan çalışmaları en iyi şekilde tamamlayarak lige kadar hazır halde olacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:55:32 -
Bülent Uygun: "Uzun süre yapılmayan antrenman sakatlık çıkartır"

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, günde tek antrenmanla yapılan çalışmaları en iyi şekilde tamamlayarak lige kadar hazır halde olacaklarını söyledi.


Denizlispor, dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sonrası çalışmalarına yaklaşık 40 gün ara verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde teknik hoca Bülent Uygun ile çalışmalara başlayan yeşil siyahlı ekip, günde tek antrenmanla çalışmalarını tamamlıyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan deneyimli teknik hoca Bülent Uygun, “27 Nisan tarihinde toplanarak çalışmalara yeniden başladık. Önce Covid-19 testinden geçtik. Testlerin negatif çıkması bizi sevindirdi. Ardından Yo-Yo Testi yapıldı. Nabız aralıklarının geri gittiğini gördük. Buna göre çalışma programı uygulamaya başladık. Futbolcularımızın yaklaşık yüzde 80’i oruçlu olduğu için şu anda futbola özgü idman yapamıyoruz. Evde kaldıkları süre içerisinde vücut endekslerini yavaşlatmak ve performans düşüklüğünü engellemek için evde yapılması gereken çalışmalar da yaptırmıştık” dedi.



"Uzun süre idman yapılmadığında kas, bağ doku yaralanmaları ortaya çıkar"


Uzun süre yapılmayan idmanlar sonrası ciddi sakatlıklarının olacağını belirten Uygun, “Uzun süre idman yapılmadığında kas, bağ doku yaralanmaları ortaya çıkar. Önemli sakatlıklar yaşanır. Geride kalan dönemde kuvvet, kapasite artırımı ile birlikte özellikle sporcuların psikolojine yönelik antrenmanlar yaptık. Bu konuda Pamukkale Üniversitesi’nden Doç.Dr. Rıdvan Ekmekçi ve Doç.Dr. Ahmet Ağbuğa hocalarımızdan büyük destek aldık. Ağırlık, direnç, pliometrik ve sürat antrenmanları yaptık. Bu dönemi en iyi şekilde tamamlayarak lig başlayana kadar hazır hale geleceğiz. Oyuncularımın çalışmasından, istek ve arzularından memnunum” ifadelerini kullandı.

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