Bülent Turan'dan Meral Akşener'e sert cevap! "Çok cahilce"

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

2023 Cumhurbaşkanlığın seçimine ilişkin açıklamada bulunan Turan, "18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmasına tarih bulalım diyoruz'' ifadesini kullandı.

Meral Akşener'in seçim tarihi eleştirisine de cevap veren Turan, ''Seçime kalmış 3-5 ay. Anayasa'nın gereği olarak seçimin tarihi 18 Haziran'dır. Meral Akşener bir açıklama yaptı. 'Hava sıcak seçim yapmayacak' dediler. Bu çok cahilce bir açıklama." dedi.

Bülent Turan şöyle devam etti:

Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda '18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmasına tarih bulalım' diyoruz. 18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Anayasa 116, 'Meclis beşte üç çoğunlukla görüşülür, tarih belirlenebilir' diyor.