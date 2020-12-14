Bülent Turan'dan CHP'ye olay sözler: Siz de buna isyan edin

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Grubunun "Siz vatansever değilsiniz" iddiasına Yunan gazetesinde 'Bravo' şeklinde manşet olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek "Biz buna isyan ediyoruz, siz de etmelisiniz" dedi.

Turan'ın, CHP Grubununa şu sözlerle adeta vatanseverlik dersi verdi:

"Kendi kararlarımız eleştiren hiçbir partiye sizin gibi 'vatansever değilsiniz' demeyiz. 83 milyonu prensip olarak bu ülkede vatansever olduğuna inanırız. Bunu isteriz. Ancak bu ülkede bırakın partiyi, bir vatandaş olarak bir derdim var. Bizim ülkemizin muhalefet partisinin genel başkanlarının Yunanistan'a manşet olmasına isyan ediyoruz. Mesele öyle olması, böyle olması değil siz de buna isyan edin. Bizim bildiğimiz Atatürkçü ulusalcı milliyetçi partinin genel başkanı 'Bravo' şeklinde Yunanistan'a manşet olursa en çok bundan kendi partisinin grup başkanvekilinin rahatsız olması lazım. O yüzden isyan ediyoruz yoksa herkes eleştirebilir yaptıklarımızı."