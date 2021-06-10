Bülent Turan’dan BBC’nin yalan haberine tepki!
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, BBC.com’un “AKP'de Süleyman Soylu tartışması: 15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti” başlıklı asparagas haberine tepki gösterdi.
Bugün BBC News Türkçe isimli haber sitesinde yayınlanan bir haber AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından yalanlandı.
Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Turan, BBC News’ın “15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti” başlıklı haber için “bu yaptığınız kulis bilgisi doğru değildir” ifadelerini kullandı.
İşte Bülent Turan'ın BBC'nin yalan haberine verdiği tepki;