  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alman Sayıştay'ı: Bakanlık devleti zarara soktu
Akaryakıt’a zam! Motorine 13 kuruş…
Kılıçdaroğlu, skandallarıyla meşhur isimle KKTC'ye gitti
Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıkları başlıyor! Tarih belli oldu
Gündem Bülent Turan’dan BBC’nin yalan haberine tepki!
Gündem

Bülent Turan’dan BBC’nin yalan haberine tepki!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, BBC.com’un “AKP'de Süleyman Soylu tartışması: 15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti” başlıklı asparagas haberine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:51:00 -
Bülent Turan’dan BBC’nin yalan haberine tepki!

Bugün BBC News Türkçe isimli haber sitesinde yayınlanan bir haber AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından yalanlandı.

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Turan, BBC News’ın “15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti” başlıklı haber için “bu yaptığınız kulis bilgisi doğru değildir” ifadelerini kullandı.

İşte Bülent Turan'ın BBC'nin yalan haberine verdiği tepki;

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BÜLENT

Koskoca AK Partiden hiç kimse bu olanlardan rahatsız olmamış yani öyle mi? 
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay