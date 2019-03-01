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Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 16:55
Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime ilişkin, "Bu seçimlerde İstanbul, Ankara rüyaları görüyorlar ama göreceksiniz millet belediyeciliği bilmeyen, kendi aralarındaki nifaktan başka hiçbir iddiaları olmayan insanlara oy vermeyecek." dedi.

Turan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası sorunların yaşandığı, Suriye ve Irak krizinin devam ettiği bir süreçte hükümetin zayıf olmaması gerektiğini belirten Turan, yerel seçimlerden çıkacak sonucun, masadaki Türkiye'nin de elinin güçlü olmasını sağlayacağını ifade etti.

"AK Parti çok düşük oy alırsa..."

Bülent Turan, "Olmaz ya AK Parti çok düşük oy aldı, Türkiye'nin, Suriye başta olmak üzere, bütün uluslararası krizlerde masaya oturduğunda eli daha zayıf olacak. Tam aksine çok büyük oy aldı, Suriye başta olmak üzere bütün siyasi ve ekonomik krizlerde Türkiye bunu aşmaya, diğer liderlerle görüşmeye çalışırken, çok daha güçlü halk desteğinin verdiği bir psikolojiyle masaya oturacak. Bu yüzden biz meseleye beka sorunu olarak bakıyoruz." diye konuştu.

Yerel seçimleri aynı zamanda güçlü hükümetin bir argümanı olarak gördüklerini anlatan Turan, "Yerel seçimlerin anlamı belediye, kamu hizmetleridir ama özeline baktığımızda bunun çok ötesinde sistem değişikliğinin tekrar tartışmaya açılıp açılmayacağını göstereceğimiz bir süreç. Aynı şekilde 'yes, sör' diyen bir Türkiye olsun mu, olmasın mı denen bir süreç olacak." ifadesini kullandı.

"Muhalefetin geldiği yer Erdoğan karşıtlığı"

CHP Başkan YardımcısıSeyit Torun'un, "(Millet İttifakı olarak) Eğer kazanamıyorsak AKP'ye kaybettireceğiz." sözüne yanıt veren Turan, "Dünyanın tüm demokratik ülkelerinde partiler kendi programlarını, vaatlerini ortaya koyarlar ve yarışırlar fakat bir türlü Erdoğan'la millet arasındaki ilişkiyi koparamayan muhalefetin geldiği yer Erdoğan karşıtlığı." dedi.

"Erdoğan zarar görsün, Erdoğan'ın oyu düşsün. Erdoğan mahçup olsun da ne olursa olsun" yaklaşımının doğru olmadığını bildiren Turan, "Muhalefet, kendi iddiasını ortaya koymak yerine Erdoğan karşıtlığı üzerinden yol almaya çalışıyor. Tek dertleri var, 'Erdoğan zayıflasın.' Oysa Erdoğan'ın zayıflamasını isteyen PYD/PKK, İsrail ve ABD var. 'Erdoğan zayıflasın' değil, 'Türkiye'ye ne veririz' diye bakmaları lazım. AK Parti'nin önerilerinin dışında ne önereceklerini düşünmeleri gerekiyor ama gelinen yerde Erdoğan düşmanlığından başka hiçbir argümanları yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Adaylarını belirleyip sahaya çıkamadılar bile"

"Millet İttifakı" olarak ifade edilen yapının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından, AK Parti'nin zayıflamasından başka bir iddia ortaya koymadığını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Bu durum zavallılıklarını gösteriyor. 'İnsanlara ne vadediyorsunuz' diye sormak lazım. 'Erdoğan, kötü. Erdoğan yanlış' diyorsunuz. Anladık da derdinizi, peki siz ne vadediyorsunuz? Ortada bir hiç var. Şimdiye kadarki süreçte miting, toplantı yapamadılar. Sayın Erdoğan 20'den fazla ilde miting yaptı ancak Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener halen kendi adaylarını belirleyip de sahaya çıkamadılar bile. Ortaya bir şey koymayıp da sırf Erdoğan karşıtlığından politika üretmek başka başka güçlere alet olmaktan farklı bir şey değildir. 'Türkiye zayıflasın' diyenlerle 'Erdoğan zayıflasın' diyenler aynı havayı kokluyor, aynı nefesi alıyor."

"Yıldırım ve Özhaseki farkla kazanacak"

Turan, yerel seçimlerde her ilin kıymetli olduğunu ancak İstanbul ve Ankara'nın nüfus yoğunluğu, ekonomik ve siyasi güçleri değerlendirildiğinde çok daha kıymetli hale geldiğine değindi.

İstanbul'un, kötü bir belediyecilik sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eliyle değişip dönüştüğü için bu dönemin daha özel değerlendirildiğini, Ankara'ya da bu şekilde baktıklarını belirten Turan, şunları söyledi:

"Nasıl Sayın Kılıçdaroğlu her seçimde 'Birinci olacağım. Oyumu artıracağım' dedi ancak tam aksine 14 seçimde sürekli kaybetti ve oylarını düşürdü. Bu seçimlerde de İstanbul, Ankara rüyaları görüyorlar ama göreceksiniz millet belediyeciliği bilmeyen, kulisten, kendi aralarındaki nifaktan başka hiçbir iddiaları olmayan insanlara oy vermeyecek. Tam aksine Haliç'i temizleyen, havayı temizleyen, çöpleri temizleyen, suyu getiren bu ekibe destek olacaktır hatta büyük bir oy farkıyla AK Parti'yi tercih edecektir diye düşünüyorum. Çünkü iki şehirde de çok kıymetli adaylarımız var. Tecrübesi, yaşı ve eğitimiyle, bu davadaki hizmetleriyle bilinen insanlarımız. Cumhur İttifakı'nın iki kıymetli adayı hem Sayın Yıldırım hem de Sayın Özhaseki büyük bir oy farkıyla kazanacaklar."

 

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:55
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Bülent Turan
  4. 31 Mart
  5. AK Parti
  6. Seyit Torun
  7. CHP

YORUM YAZ

  • ahmetahmet32 dk önce
    Bir taraftan 'Suriye-Irak' üzerinden oy istiyorlar,bir taraftan da "Büyük Yahudistan" ı kuracaklar.
  • ali canali can35 dk önce
    sayın TURAN muhtarlarımız hakkında yeterınce açıklamalar gelmiyor. hangi muhtar adayı Zillet hangisi Cumhur bilemiyoruz.
  • cavitcavit44 dk önce
    bugüne kadar çok güzel oylar alarak,eliniz çok güçlü oturduğunuz masalarda ne kazandınız,mesela vize meselesini hallettinizmi,göçmenler için vaat edilen paraları alabildinizmi.ve dahası ne kazandınız.bak ne durumdayız.
  • Ahmet Ahmet 49 dk önce
    Akp artık varlığını koruma derdinde hiç parada puldan bahsetmiyorlar.
  • ÖmerÖmer52 dk önce
    Şimdiden kendilerini alıştırıyorlar CHP gelse....o olacak bu olacak şu olacak
  • M Ali KM Ali K54 dk önce
    sakal o biçim
  • Kutman Kutman 58 dk önce
    Senaryo yazıp durmayın be kardeşim alt tarafı belediye seçimi bu sefer oy yok size milletide illet zillet diyerekbölmeyin
  • birolbirol58 dk önce
    sen 6284 sayılı tüm toplumu süründüren yasa yı çıkar, sonrada bana oy atın de. aba altından sopa göster, ne güzel memleket ya.
  • misafirmisafir1 sa önce
    sopa göstermeler, tehditler basladi yine!.. halkin serbest iradesine ipotek koymak baska anlami yok bence..
  • memetmemet1 sa önce
    Bırakın bu teraneleri her seçim bir korku salmaya çalışıyorsunuz sonunuzun geldiği telaşı var 17 yıldır bir beka sorunu varsa 17 yıldır niye çözmediniz sıfır sorun dediniz tüm komşularla kavgalıyız teröristlerle sarmaş dolaş oldunuz sayın dediniz gerilla dediniz TC Hakimlerini teröristlerin ayağına götürdünüz osloda sarmaş dolaştınız 29 ekimde özellikle 29 ekimde eşmergeleri teröristleri ülkemiz topraklarından suriyeye götürdünüz şivan denilen terörüstle ibo denilen yalaka ile megri megri dediniz bu bizim daha bildiklerimiz vatandaşın yarısına terörist diyorsunuz vatandaşı bölüyorsunuz bununlamı beka meselesini çözeceksiniz yoksa iyice beka meselesimi yaratmaya çalışıyorsunuz yapmayın sizde biliyorsunuz sonun geldiğini artık şaşırmış vaziyettesiniz birinizin dediği diğerini tutmuyor biriniz çay dağıtıyorsunuz diğeriniz onu eleştiriyorsunuz çünkü bittiğiniz çok çok iyi anlamış durumdasınız bırakın artık milletin yakasını
  • misafirmisafir1 sa önce
    birakin bu ucuz politikalari muhterem!.. sizi cok iyi anliyoruz..
  • AydınAydın1 sa önce
    Akparti düşük oy allayaçaksa eyt sorununu bir an önçe çözmeli aksi halde işleri çok zor
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Bak kardeşim. Siz darbe gecesi dövülen imamlara sahip çıktın mı? İ. Şenocak Nurettin yıldız a saldırırken bunları düşündün mü? Ha onlar geçti diyelim. Fettuşileri ak partimizden temizleyin. CHP deki fettuşileri alın. İP SP HDP MHP içindeki fettuşileri atın içeri. Siz siyaset içindeki fettuşileri temizlemeden bizden OY istemeye UTANIN. Fettuşileri bahane ederek müslümana saldıran laikçi müşrikleri atın kodese, bütün suçlara hapis artı maddi cezalar uygulayın. Biz gerekirse ev ev gezer oy toplarız. Ancaaak bunlar olmadan OY yok.
  • KocakurtKocakurt1 sa önce
    Alemin uyanığı sizsiniz öyle mi? Koltuk sıcak mı?
  • cemcem1 sa önce
    bencede olmaz. 24 haziran da olduğu gibi anadolu ajansı ilan eder ysk kabul eder
  • yallız kurtyallız kurt1 sa önce
    Hadi ordan Hadi ordan

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