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Bülent Korkmaz: "Sivasspor maçı zor geçecek"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Demir Grup Sivasspor maçının zorlu geçeceğini belirterek, gelecek adına umutlu olduklarını söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
Bülent Korkmaz: "Sivasspor maçı zor geçecek"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Demir Grup Sivasspor maçının zorlu geçeceğini belirterek, gelecek adına umutlu olduklarını söyledi.


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları DG Sivasspor maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Pazartesi günü 1-0 mağlup oldukları M. Başakşehir karşısındaki hakem hatalarına değinen Korkmaz, verilen kararları kamuoyunun değerlendirdiğini söyledi. VAR sistemini faydalı bulduğunu aktaran Korkmaz, bu sistem ile orta hakem ile VAR hakemlerinin konuşmalarının da yayınlanmasının şeffaflık açısından önemli olacağını, bu noktada Merkez Hakem Kurulu’nu göreve çağırdığını kaydetti.



"Gelecekle ilgili umutluyum, tek sonucu alamadık"


Ligde oynadıkları son 5 maçta istedikleri sonuçları alamadıklarını kaydeden Korkmaz, “Bu oynadığımız beş rakip hiç yenilmedi. Ligde ikinci yarıdaki maçlarımızın zor geçeceğini hep söylüyordum. Son 3 maçta oyun olarak iyi yoldayız, gelişiyoruz. Yeni transferlerimiz katkı veriyor. Son oynadığımız Başakşehir, iyi oyunculardan kurulu ve iyi bir ekip, onlara karşı fazla koşmamız ve topa sahip olmamız lazımdı. Topun hakimi olmamız sevindiriciydi. Gelecekle ilgili umutluyum, tek sonucu alamadık. Doğru yoldayız, iyi oynuyoruz, bunun karşılığını alacağız.”ifadelerine yer verdi.



"Oyun olarak doğru yoldayız"


Demir Grup Sivasspor’un iyi bir takım olduğunun altını çizen Bülent Korkmaz, “Takımı genç bir kardeşimiz çalıştırıyor. Özellikle kendi sahalarında ikinci bölgede çok agresif oynuyorlar. Bu bilinçle oyuncularımızı hazırlıyoruz. Ben gelecekle ilgili umutluyum. Bazen sonuç gelemeyince biraz stres ve baskı oluyor bundan sonraki maçta galip gelerek düşündüğümüzü noktaya geleceğiz. Oyun olarak doğru yoldayız” dedi.


Bülent Korkmaz, kaleci Ruud Boffin’in kart cezalısı, Celutska’nın ise sakatlığının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
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