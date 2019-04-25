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Bülent Korkmaz: "Hedefler asla bitmez"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hedeflerin hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getirerek, "Ligi bu sırada bitirirsek bizim için, camia için ve şehir için önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

25 Nisan 2019 Perşembe 15:59
Bülent Korkmaz: "Hedefler asla bitmez"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hedeflerin hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getirerek, "Ligi bu sırada bitirirsek bizim için, camia için ve şehir için önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.


Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde haftalık basın toplantısı düzenleyerek, bu hafta oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ve takımın genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine iki hafta üst üste kazanınca, takımda pozitif bir hava oluştuğunu belirterek başlayan Korkmaz, “Bu durum oyuncularımızın özgüvenini de artırdı. Özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle 3-4 maç aynı 11’i oynatma şansı bulamadık. Buna rağmen futbolcularımız gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Söylediğim 41 puan hedefine ulaştık. Oyuncularımın yanı sıra desteklerinden dolayı başkanımız ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Baskı ve stres yaşamıyoruz"


Hedeflerin asla bitmeyeceğini kaydeden Teknik Direktör Bülent Korkmaz, “Biliyorum ki birçok kişinin aklında başka hedefler var. Ama ben her zaman için şunu vurgulamak istiyorum; maç maç düşünüp maç maç yaşayacağız. Sonuçta bu seviyede kalmaya çalışacağız. Stres, baskı ve gerginlik üzerimizden gitti. Güzel, keyifli ve heyecan verici bir ortam oluştu. Bunun da sezon sonuna kadar böyle devam etmesini istiyorum” diye konuştu.



"Takım halinde oynamalıyız"


Erzurumspor’un iki haftadır kazandığını, özellikle deplasmandaki Göztepe maçında iyi oynadığını sözlerine ekleyen Korkmaz, “Bizim maçta da iyi oynayacaklarını ve mücadelenin üst seviyede olacağını düşünüyorum. Bizim takım halinde oynayıp rakibimizden daha fazla koşup mücadele etmemiz lazım. Takım halinde oynadığımız zaman gerçekten iyi işler yapıyoruz. Coşkuyu hissediyoruz ama o coşku bizi oyundan koparmamalı. Zor bir maç olacak. Buraya öncelikle kazanma niyetiyle, ancak kaybetmemeye de gelen bir takım olacak. Bunun bilincindeyiz. Bu maçı kazandığımızda bizi nelerin beklediğini herkes biliyor. Ligi bu sırada bitirirsek bizim için, camia için ve şehir için önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Yeni sezon yol haritası


Basın toplantısında medya mensuplarının sorularını da yanıtlayan Korkmaz, “Yeni sezon ile ilgili başkan ve yönetimimizle hemen hemen her gün konuşuyoruz. Sezonun ikinci yarısından itibaren gelecek sezonla ilgili yol haritamızı belirlemek adına görüş alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 15:59
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