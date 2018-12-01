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Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettik

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:24
Bülent Korkmaz: Galibiyeti hak ettik

 

Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, Göztepe maçını kazanmayı hak ettiklerini, müsabakada ilk ve ikinci yarı farklı oyun sergilediklerini belirtti.

Korkmaz, ikinci devre daha iyi savunma yaptıklarına dikkati çekerek, "Savunmayı iyi yaptığımız için kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar takımlarını desteklediler ve böylece takımın direnci arttı. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık." diye konuştu.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, hafta boyunca Antalyaspor'u çok iyi analiz etmelerine rağmen kırmızı-beyazlılara deplasmanda mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısında çok etkili olamadıklarına değinen Bektaş, karşılaşmanın 45 ila 70. dakikalarında orta sahayı daha etkin kullandıklarını ancak girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini aktardı.

'Daha fazla çalışacağız'

Bektaş, takımının çok pas hatası yapıp, topu kolay kaybettiğini, üç haftadır erken gol yemenin kendileri açısından handikap oluşturduğunu kaydetti.

Bayram Bektaş, "Daha fazla çalışacağız. Üzgünüz. Antalyaspor'u tebrik ediyorum, sonuçta kazanmayı bildi. Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Üç haftadır kötü bir oyun oynamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:24
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  2. bayram bektaş
  3. Bülent korkmaz
  4. antalyaspor
  5. Göztepe

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