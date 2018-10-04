Bülent Korkmaz: Galatasaray'ı yenmek için uğraşacağız!

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü konuk edecekleri Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

Korkmaz yaptığı açıklamada, güçlü aile bağları olan, bir bütün halinde zorluk ve güçlüklerin üstesinden gelebilecek karaktere sahip oyuncu ve teknik ekibe sahip olduğunu belirtti.

Sezon öncesi çok sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini, buna rağmen kamplarda ve sezonun geride kalan bölümünde çok iyi çalıştıklarını kaydeden Korkmaz, bu sayede ligdeki konumlarına ulaştıklarını ifade etti.

"Şu anda iyi yolda olduğumuzu gözlemliyoruz." diyen Korkmaz, sakatlıkları bulunan Charles, William Vainqueur, Mevlüt Erdinç ve Abdelaziz Barrada ile henüz hazır olmayan Olcan Adın'ın takıma katılmasıyla oluşacak rekabet ortamında performanslarının daha da yükseleceğine inandığını aktardı.

"GERÇEKÇİ OLMAKTAN YANAYIZ"

Antalyaspor için bu sezonun bir geçiş dönemi olduğunu vurgulayan Korkmaz, "Gerçekçi olmaktan yanayız. Biz şampiyonluğa oynayan bir takım değiliz. Üst sıralara oynayan bir takım değiliz, bunu açıkça söylüyorum. Hedefimizi maç maç düşünüyoruz. Bu seneyi geçersek, gelecek yıllarda Antalyaspor'un önünün çok açık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Korkmaz, ekibiyle Antalyaspor'un başarısı için aidiyet duygusuyla çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncularla birlikte Galatasaray'ı yenmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Antalyaspor olarak kendi evimizde, taraftarımızın önünde Galatasaray'ı yenmek için uğraşacağız. Bunun için çabalayacağız. Galatasaray'ın oyuncu grubuna, bütçesine ve geçmişine baktığınız zaman, tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncu grupları var. Ülkelerinin milli takımında oynayan oyuncuları var. Ancak biz bunu bir dezavantaj olarak görmüyoruz. Oyuncularımı motive etmeme de gerek yok. Bu tür maçlarda kendi kendilerine motive oluyorlar. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"VAR, DOĞRU BİR SİSTEM"

Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin skoru ve oyunun gidişatını etkileyen durumlarda adaletli olduğunu vurgulayarak, ilk 7 haftada lehlerine ve aleyhlerine kararların çıktığını söyledi.

Korkmaz, İngiltere Premier Lig'de VAR sisteminin uygulanmadığını hatırlatırken, "Premier Lig'de gol pozisyonlarında verilmeyen penaltılar ve verilmeyen kırmızı kartlar da eleştiri konusu oluyor. Dolayısıyla VAR, doğru bir sistem. Bu sistem daha akıcı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GENÇ OYUNCULARDA ÖĞRENME İSTEĞİ YOK"

Antalyaspor'da ışık veren, takımın bir parçası olduğunu gösteren, yeteneğini ortaya koyan genç oyunculara ligde ve Türkiye Kupası'nda şans verdiğini dile getiren Korkmaz, genç oyuncuların öğrenme isteklerinin olmadığını, bunun büyük bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Bülent Korkmaz, futbolun eskisi gibi olmadığını, genç oyuncuların tesis, Avrupa liglerini canlı izleme gibi imkanlarının bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Genç oyuncularda öğrenme isteği yok. Öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi isteyen bir oyuncu grubu olması gerekiyor. Üzerine basarak söylüyorum, sokak futbolunun tekrar dönmesi lazım. Öğrencilerin, okulda hangi spora yatkınsa o spor dalında geliştirilmesi lazım. Bu başlangıç, sonra altyapılarda çok iyi eğitmenler olması gerekiyor. O eğitmenleri de eğitime gönderip, doğru eğitimi alıp oyunculara onu vermesi lazım. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlı zincir."