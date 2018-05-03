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Bülent Ecevit Üniversitesi'nin adı değişti

TBMM Genel Kurulu’nda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı ile Bülent Ecevit Üniversitesinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:27
Bülent Ecevit Üniversitesi'nin adı değişti

TBMM Genel Kurulu’nda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinde AK Parti ve CHP’nin verdiği önerge ile Bülent Ecevit Üniversitesinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirildi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 09:27
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