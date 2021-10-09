Bülent Deniz'e fetövari operasyon şüphesi! 'Cana zeval gelmemesi şükür sebebimiz'

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Akit TV Moderatörü Bülent Deniz'in evine hırsız girdi. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, birçok elektronik ürüne dokunulmazken, evdeki 3 Laptop'un çalınmış olmasının tespit edilmesi, şüpheleri de beraberinde getirdi.

Olay 8 Ekim akşamı, 17:00-22:00 saatleri arasında yaşandı. Evine hırsızlar girdiği esnada evde kimsenin olmadığını söyleyen Bülent Deniz, "Olay 8 Ekim günü 16:45 ile 21:40 saatleri arasında evde hiç kimse yokken cereyan ediyor. Evden en son çıkan aile mensubumuzun çıkış saati 16:40 civarı. Özellikle evden herkesin çıkması bekleniyor. Ailemle birlikte akşam 22:00 sularında eve geldiğimizde tüm odaların dağıtıldığını, köşe bucak ne varsa talan edildiğini müşahede ettik." dedi.

Deniz şüphelerini anlattı!

"İlk bakışta sıradan, adi bir hırsızlık gibi görünüyor." diyen Deniz, bazı şüphelerinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Evin ana giriş kapısından değil yan binalardan birinden, çatıdan terasa girilip, çift kilitli teras kapısının kırılması, olayın zamanlaması ve evdeki belirli değerde bazı elektronik eşyalara (cep telefonu, ipadler ve konsollara) dokunulmayıp, özellikle 3 Laptop’un alınmış olması bizim açımızdan durumu daha da şüpheli bir noktaya getiriyor."

'Temennimiz adi bir hırsızlık olayı olması'

"Yayıncılığımız ve duruşumuz belli. Bir takım kesimlerin rahatsızlığı da malum. Sıradan adi bir hırsızlık olayı olması temennimiz, cana zeval gelmemesi şükür sebebimiz, emniyetimizin varlığı ve fedakarca gayreti ise teselli ve güvenimiz. Eyüp İlçe, özellikle Asayiş Şube ve İstanbul Emniyeti'ne teşekkür ediyor, zanlı ya da zanlıların yakalanarak adalete teslim edileceğine olan güvenimizin de altını çizmek istiyorum. Allah var gam yok! Böyle olaylar sadece gayretimizi ve motivasyonumuzu arttırır."