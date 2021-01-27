Bülent Deniz: Suriye'deki kamplarda yaşayan Müslümanlar yardım bekliyor
Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz ve İHH Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu Azez ve Afrin’de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Kamplarda yaşayan insanların soğuk kış şartlarında birçok ihtiyaçlarının bulunduğuna dikkat çeken Bülent Deniz, "Bütün Müslümanları buradaki kardeşlerimize yardım yapmaya davet ediyorum." dedi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye’nin küzeybatısında yer alan Afrin’nin, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın 3’üncü yıl dönümündeyiz. Peki, Afrin ve Azez’de son durum ne?
Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz ve İHH Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=K2awBuOFffM&feature=youtu.be