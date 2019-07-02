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Bülent Arınç'tan 'edepsizler' için açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, hakkında çıkan montajlı videolarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

02 Temmuz 2019 Salı 20:45

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, son günlerde hakkında çıkan bazı haberlere tepki gösterdi. Arınç, daha önce katıldığı bir televizyon programında söylediği sözlere açıklık getirdi.

Sözlerinin çarpıtıldığını dile geitren Arınç, "Montajlı olarak dolaşıma sokulan bu video ile oluşturulmaya çalışılan algı ise Cumhurbaşkanımızın yanında olmamı 'insanî ve islâmî görev' olarak gösterme çabasıdır." dedi.

Arınç, sosyal medya üzerinden şu paylaşımlarda bulundu:

"Önceden kararlaştırdığımız bir program çerçevesinde 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında eşimle ve dostlarımla birlikte 5 ülkeyi kapsayan Balkan seyahatine çıkmıştık. Bugün yurda döndük.

Gezimizle ilgili güzel hatıra ve notları sizlerle ayrıca paylaşacağım ancak yurt dışında bulunduğum süreçte son günlerde sosyal medya kaynaklı kamuoyunu etkilemeye yönelik yalan ve iftiraların ulaştığı çirkin seviyeyi görünce bir açıklama yapmaya ihtiyaç duydum.

Habertürk’te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim.

Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür.

Bu orijinal videoda görüleceği üzere 'insanî ve islâmî görevim' olarak tanımladığım kavram, eleştiri hakkıdır. Çünkü benim İslâm ve demokrasi anlayışımda eleştirinin yeri ve payı büyüktür.

Montajlı olarak dolaşıma sokulan bu video ile oluşturulmaya çalışılan algı ise Cumhurbaşkanımızın yanında olmamı 'insanî ve islâmî görev' olarak gösterme çabasıdır.

O toplantıya katılamadım

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun yaptığı toplantı, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve G20 Zirvesi için yurtdışına çıkmasından hemen önce yapılmıştır. O günlerde önceden planlanmış bir yurtdışı seyahatim nedeniyle de o toplantıya katılamadım.

Toplantı sonrasında tarafıma yapılan bilgilendirme ile toplantıda YİK’in çalışma usul ve esaslarının istişare edildiği öğrendim.

Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir.

Montajlanmamış bu videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut.

Yukarıdaki videoda görüleceği üzere 'edepsizler' tanımını kesinlikle vatandaşlarımız ve iyi niyetli insanlar için değil, sahte kimliklere sığınarak hayali rakamlar uydurup, sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:45
  1. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
  2. Cumhurbaşkanlığı

YORUM YAZ

  • HuseyinHuseyin1 dk önce
    Feto teror orgutu mensubu.Akp neden fetoyu seciyor??????Bu kasarlanmis feto teror orgutu mensubu.
  • enver ç.enver ç.2 dk önce
    bu adamın akp de ne işi var hala arkadaş .. islami ahlaka en son sahip olacak insan .. kripto odasını fetöcülara açtırıp ülke menfaati için her deliği açtırırım diyen bu değil mi
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 6 dk önce
    Ya Bülent düş şu ak partinin yakasında senden gelen Allahtan gelsin. Git kardeşim ak partiye hayrım dokunsun istiyorsan git. Sende hiçmi.... Yok Twitter hesabındaki, haber sitelerinde ki hakkındaki yorumlara bak git... Senin ne oldugunu bilmeyenmi kaldı git...
  • halim selimhalim selim12 dk önce
    Eski bir bardak gibi kenara konulunca bas bas bağırıyordu. Tayyip, ''bağırma gel buraya, al 18000'' dedi. Utanmadan kuyruğu kıstırdı geldi, oturdu. Asıl edepsiz sensin. Senin ülkeye 5 kuruşluk katkın var mı da 18000 alacaksın. O para benden vergi olarak kesilip sana veriliyor. Haram olsun.

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