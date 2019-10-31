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Siyaset

Bülent Arınç'tan çok tartışılacak 'KHK' çıkışı!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç kamuoyunda sürekli konuşulan KHK kararlarıyla ilgili çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

2019-10-31 12:27:00 -

Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK kararlarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Öztürk’ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır’’ cevabını verdi.

Maaş konusu

YİK’ten aldığı maaşla eleştirilerin hedefi haline gelen Arınç, çevresinde birçok KHK mağdurunun olduğunu ve maaşının yarısını onlarla paylaştığını söyledi. Arınç sırf KHK meselesine dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını da açıkladı.

"Yerin dibine giriyorum"

''Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum diyen'' Arınç ''Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum’’ açıklamasında bulundu. İşte Arınç’ın o açıklamaları:

Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen Daire Başkanlığı’ndan ihraç edilmiş bir kadın gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum.

Kırıkkale’den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum.

Bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan bir genel müdür gördüğümde perişan oluyorum. Bütün bunları yaşıyor Türkiye. Kimse bunları savunamaz. 15 Temmuz’da bir facia yaşandı arkasından olağanüstü hal ilan edildi bu yüzde yüz doğru. Bu süre içerisinde onlarca kararname çıktı ve 100 binden fazla insanın kamudan kararına karar verildi. Devletin güvenliğine tehlike oluşturan örgütlerin aidiyeti, mensubiyeti olanlar ihraç edildi.

Bu hukuki bir tanımlama değildir bir tedbir bu. Hukuki tanımlama böyle olmaz. Çünkü bu bir kanaattir, kanaat delil değildir.

Bunu yaparken en çok kamu kurumlarından görüş aldılar. Bu bir idari karardır yargı kararı değildir. İçlerinde bunu hak edenler var mıydı var, ama hepsi değil.

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Yorumlar

nadim hatipoğlu

BİZDE GÖRÜP ÜZÜLÜYORUZ SAYIN ARINÇ AMA İNANIN BU İNSANLARIN EN UFAK BİR PİŞMANLIĞI YOK GİZLİDEN GİZLİYE BİR REİS DÜŞMANLIĞI ARTARAK DEVAM EDİYOR EN UFAK BİR PİŞMANLIKLARI YOK OLSA BİZDE ÜZÜLECEĞİZ AMA FETÖDE GİDER SİZDE GİDERSİNİZ VE NİHAYETİNDE REİSDE BİZLERDE GÜNÜ GELDİMİ ALLAHCC EMANETİNİ ALACAKTIR BU ALLAHCC KOYDUĞU KANUN AMA İNŞAALLAH BU DEVLET YAŞAYACAKTIR BU İNSANLAR BİR REİS DÜŞMANLIĞINA DEVLETE DÜŞMANLIK YAPIYORLAR İNANIN HABERLERİ YOK.CANABI ALLAH UYANDIRSIN AMİN.
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akif

kimden yana olduğun bu güne kadar anlaşılmadı, hiç anlaşılmayacakta vesselam.
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