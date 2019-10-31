Bülent Arınç'tan çok tartışılacak 'KHK' çıkışı!

Kemal Öztürk’ün Youtube kanalına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK kararlarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Öztürk’ün ''KHK sorununu nasıl çözeceğiz'' sorusuna Arınç ''KHK bir faciadır’’ cevabını verdi.

Maaş konusu

YİK’ten aldığı maaşla eleştirilerin hedefi haline gelen Arınç, çevresinde birçok KHK mağdurunun olduğunu ve maaşının yarısını onlarla paylaştığını söyledi. Arınç sırf KHK meselesine dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını da açıkladı.

"Yerin dibine giriyorum"

''Çevremde o kadar bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyorum, onlara merhamet ediyorum diyen'' Arınç ''Ben onları gördükçe yerin dibine geçiyorum’’ açıklamasında bulundu. İşte Arınç’ın o açıklamaları:

Aslında onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen Daire Başkanlığı’ndan ihraç edilmiş bir kadın gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş bir başka kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Onlara birkaç kuruş daha fazla vereyim de bir katkım olsun diyorum.

Kırıkkale’den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum.

Bir lokantada bulaşıkçı olarak çalışan bir genel müdür gördüğümde perişan oluyorum. Bütün bunları yaşıyor Türkiye. Kimse bunları savunamaz. 15 Temmuz’da bir facia yaşandı arkasından olağanüstü hal ilan edildi bu yüzde yüz doğru. Bu süre içerisinde onlarca kararname çıktı ve 100 binden fazla insanın kamudan kararına karar verildi. Devletin güvenliğine tehlike oluşturan örgütlerin aidiyeti, mensubiyeti olanlar ihraç edildi.

Bu hukuki bir tanımlama değildir bir tedbir bu. Hukuki tanımlama böyle olmaz. Çünkü bu bir kanaattir, kanaat delil değildir.

Bunu yaparken en çok kamu kurumlarından görüş aldılar. Bu bir idari karardır yargı kararı değildir. İçlerinde bunu hak edenler var mıydı var, ama hepsi değil.