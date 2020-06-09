Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babacan'a yaptığı teklifi açıkladı

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Youtube kanalı olan Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu oldu. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı vefasızlığı ortaya çıkaran bir detayı ilk kez paylaştı. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partileşme süreci öncesinde, Babacan'a başdanışmanlık teklifinde bulunduğunu söyledi.

"Başdanışmanlık teklif edildi"

Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ali Babacan'a devam etmesi yolunda telkinlerde bulundu. Kendisine beraber devam edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla başdanışmanlık konuşuldu. Partide kalması ve hizmet etmesi kendisine teklif edildi. Fakat Babacan farklı bir karar aldı. Bu kararına saygı duyup bundan sonrasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.