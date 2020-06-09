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Siyaset

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babacan'a yaptığı teklifi açıkladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, parti kurmadan önce 'başdanışmanlık teklif ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:25:00 - 2020-06-09 13:49:30

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Youtube kanalı olan Biz10 TV'de Zeynep Uzun'un konuğu oldu. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı vefasızlığı ortaya çıkaran bir detayı ilk kez paylaştı. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partileşme süreci öncesinde, Babacan'a başdanışmanlık teklifinde bulunduğunu söyledi.

"Başdanışmanlık teklif edildi"

Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ali Babacan'a devam etmesi yolunda telkinlerde bulundu. Kendisine beraber devam edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Benim bildiğim kadarıyla başdanışmanlık konuşuldu. Partide kalması ve hizmet etmesi kendisine teklif edildi. Fakat Babacan farklı bir karar aldı. Bu kararına saygı duyup bundan sonrasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ökgeş emmi

Genlerinden gelen birşey var bu Arınç sülalasinde, Mücahit arınç aynı babası Bülent Arınç ın özelliklerini taşıyor, Bülent Arınç ta dedesinin özeligini.
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İşsiz Mühendis

Ali Babacan ın Akparti ile çalışması mümkün değil, Ali Babacan Sanayi ve Teknoloji diyor Akparti Beton diyor adam bile bile Betona çakılmak istermi ?
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