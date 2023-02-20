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Medya Bülent Arınç'ın gazına böyle geldiler! Ahmet Hakan, "Etmeyin, eylemeyin" deyip bombayı patlattı
Medya

Bülent Arınç'ın gazına böyle geldiler! Ahmet Hakan, "Etmeyin, eylemeyin" deyip bombayı patlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, altılı masa liderlerinin, Bülent Arınç’ın "seçimlerin ertelenmesi gerektiği" yönündeki çağrısını çok fazla ciddiye aldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 12:52:00 - 2023-02-20 13:09:42
Bülent Arınç'ın gazına böyle geldiler! Ahmet Hakan, "Etmeyin, eylemeyin" deyip bombayı patlattı

 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, altılı masa liderlerinin, Bülent Arınç’ın "seçimlerin ertelenmesi gerektiği" yönündeki çağrısını çok fazla ciddiye aldığını belirtti. Arınç'ın söz konusu çağrısından hareketle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın niyetini okumaya yeltenen muhalefetin fena çuvalladığına dikkat çeken Hakan, şunları kaydetti:

"Altılı masa liderleri, Bülent Arınç’ın çağrısını fazla ciddiye alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şöyle düşündüğünü sandılar:

*

“Deprem oldu. Seçime gidersek kaybederiz. Ben ne yapıp edip seçimi ertelemeliyim. Bunun yollarını aramalıyım.”
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Erdoğan’ı böyle okudukları için daha enkaz altında canlar kurtarılırken kendilerini ortaya atıp şöyle haykırdılar:

*

“Seçim asla ertelenmemeli. Seçimin ertelenmesine asla izin vermeyiz.”

*

Oysa gelen haberlere göre...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bırakın seçimin 18 Haziran’a ertelenmesini, 14 Mayıs’ta yapılmasını istiyormuş.

*

İster misiniz muhalefet, “Erdoğan böyle istiyorsa biz tersini istemeliyiz” diyerek...

“Seçim ertelenmeli” demeye başlasın?"

 

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Kasım

Yüce Türk Milletimizin Başı Sağolsun Ölenlerimize Rahmet Yaralilarimıza Şafii İsmiyle Şifalar Hayatta kalanlara Sabırlar versin inşaallah Rabb'im Amin Önce Milletimizin Yaralarını Sarılması İçin Ne Gerekiyorsa O Yapılması Gerek Devletimiz Milletimiz Muhalefetimiz El Ele Verip Milletimizin En Acil Şekilde İhtiyaçları Giderilene Kadar Seçimlerin 2024 Seçimlere Kadar Ertelenip Belediye Seçimleriyle Birlikte Yapılması En Makul Şey Milletimiz İçin En Hayırlısı Bu İnşaallah Böyle Bir Karar Alırlar
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