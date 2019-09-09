Bülent Arınç’ın Ahmet Türk çıkışı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, İçişleri Bakanlığı tarafından teröre destek vermek suçundan görevden uzaklaştırılan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için, “Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir” dedi. Arınç’ın bu sözlerine sosyal medyadan kısa bir süre içerisinde yüzlerce tepki geldi.

Görün Allah aşkına

Sosyal medyada bazı kullanıcılar,İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün PKK terör örgütü ile olan bağı ve ilişkisini yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne serdiler. Abdullah Fakiroğlu adlı bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bülent Arınç'ın oğlunun vekil yapılmasıyla başlayan yanlış devam ediyor. önce KHK'lıara maaş sonra Canan Kaftancıoğlu ve Ahmet Türk'e destek. Bu adamın yarardan çok zararı var. Görün Allah aşkına” şeklinde yazdı.

FETÖ’cülere malzeme çıktı

FETÖ'nün sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı ''fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari Said Sefa ise, “Arınç, Erdoğan'ın kendisine verdiği görev icabınca konuşmuyorsa yakında Saray'dan kovulur.



Pelikanlar veya Soylu ne diyorsa Arınç tersini söylüyor, seçmenin kafası iyice karışıyor.

"Ahmet Türk'ün terörle bağı yok o barış istiyor diyor" O zaman onun yerine neden kayyım atandı!?” diye paylaşımda bulundu.

Ahmet Türk’ün dosyasında neler var?

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında 6 terör suçlaması var.

Türk, Belediyenin resmi sitesindeki Türk bayrağını kaldırmak oldu. HDP'li olmayan 313 personeli ve şehit yakınlarını işten attı. Yerlerine ise terör bağlantılı kişileri işe aldı. Terör suçlarından soruşturma yürütülen Cabbar Leygara'yı belediyenin birçok önemli hizmetini yürüten ve yaklaşık 2 bin personelin çalıştığı Mardin Kent A.Ş.ye genel müdür olarak atadı.

Ahmet Türk, 2018'de Tunceli Nazımiye kırsalında etkisiz hale getirilen "Zagros Bahoz" kod adlı Ali Ete'nin kardeşi olan ve terör suçları nedeniyle kamudan ihraç edile, Enver Ete'yi sözde danışmanlığına getirerek belediyede çeşitli görevler verdi. 30 Ocak'ta yapılan aday tanıtım toplantısında terör örgütünün sözde marşının söylendiği sırada salondaki tüm katılımcılarla saygı duruşunda bulundu. Başta Mustafa Karasu olmak üzere terör örgütü elebaşılarının talimatlarıyla cezaevlerinde açlık grevi yapan teröristlere destek için 6 Şubat'ta Artuklu'da düzenlenen basın açıklamasında en önde yer aldı.



