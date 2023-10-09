  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmi açıklamaya saatler kala İtalyanlar önceden duyurdu: Biz ve Türkiye'ye verilecek

CHP'den ihraç edilmişti! Mahkemeden Tanju Özcan kararı

Kapalıçarşı esnafı kara kara düşünüyor... Acil bir şekilde tedbir alınmalı: Kapalıçarşı yok olma riskiyle karşı karşıya

Piyasaların tepkisi nasıl? Altın ve petrolü ne baskılıyor?

Onlarca İsrail askeri esir düştü! Hamas, Mossad balonunu patlattı

Üç büyükler de bakkallar gibi vergilerini ödeyecek

Dünya nefesini tuttu, herkes oradan gelecek müjdeyi bekliyor! Geleceği petrolü için ilk sondaj vuruluyor

O ilimizde dünyayı şaşkına çeviren gelişme! Yerin altından resmen fışkırıyor! Yetkililer apar topar harekete geçti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Küçük yaşta bir evlilik ne duyduk ne gördük

11 aylık zulüm bitsin! Gümüşel Hoca serbest bırakılsın
Dünya Bülent Arınç Filistinli Müslümanların gücünü aşağılayıp Hamas'ı hedef almıştı! Yeni açıklama geldi
Dünya

Bülent Arınç Filistinli Müslümanların gücünü aşağılayıp Hamas'ı hedef almıştı! Yeni açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-09 16:13:00 -
Bülent Arınç Filistinli Müslümanların gücünü aşağılayıp Hamas'ı hedef almıştı! Yeni açıklama geldi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç dün Hamas'ın meşru müdafaasını hedef aldığı sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Bülent Arınç, tepki çeken açıklamasında, Hamas'ı siyonistlerle sulh sağlamaya yanaşmamakla suçlayıp, miltanlıkla itham etmişti.

Filistin'e yapılan yardımları bir Müslümana yakışmayacak şekilde başa kakan Arınç, "Biz size yarım etmesek aç kalırsınız" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.

Arınç öte yandan Hamas'ın öeşru müdafaasını hedef alıp, Filistinlileri adeta İsrail'in kölesi olmaya davet etmişti.

Arınç sözlerine tepki gösterenleri hedef aldığı yeni açıklamasında, "Dün Kocaeli'de gerçekleştirdiğim söyleşide bir soru üzerine Filistin-İsrail meselesine dair bazı açıklamalar yaptım. Bazı gazeteci namdar trollerin dolaşıma soktuğu kırpılmış videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz." diyerek zaten yayınlanan videoyu tekraren paylaştı.

Arınç bugünkü mesajının devamında şu fikirlerini aktararak, dün söylediklerinin arkasında durdu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söylediklerimin tamamen arkasında olmakla birlikte tekraren ifade edeyim:

"Filistin'de iki farklı yönetim var. Hala barışık değiller. Biraraya gelip seçimlerini dahi yapabilmiş değiller. Onlar birleşmedikçe dünyada güçleri olmaz, olamaz."

"Ölenler geri gelmiyor. Yaptıklarınızın neticesinde bir şey elde etmiş olmanız lazım. Siz ne elde ediyorsunuz kan ve gözyaşı."

"Biz iki devletli yapıyla ilgili çözümü bir noktaya kadar getirmiştik. Gazze'yi buna yanaştıramıyoruz."

"Sıkılı yumrukla el sıkışılmaz."

"Olan masum Filistin halkına oluyor."

"Biz elbette sizin haklarınızı gözetiriz ama bunun barış içinde olması lazım."

"Bitme noktasındaki bir Netanyahu'ya can suyu olanların yaptıklarının sonuçlarının ne olduğunu iyi düşünmesi lazım."

Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti
Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti

Gündem

Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti

Dünya tir tir titriyor! Filistin'in İHA'ları sahneye çıktı
Dünya tir tir titriyor! Filistin'in İHA'ları sahneye çıktı

Teknoloji

Dünya tir tir titriyor! Filistin'in İHA'ları sahneye çıktı

New York'ta Filistin'e destek gösterisi yapıldı
New York'ta Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Dünya

New York'ta Filistin'e destek gösterisi yapıldı

İsrail'den skandal karar! 'Tüm Gazze yiyeceksiz bırakılıp ölüme terk edilecek'
İsrail'den skandal karar! 'Tüm Gazze yiyeceksiz bırakılıp ölüme terk edilecek'

Dünya

İsrail'den skandal karar! 'Tüm Gazze yiyeceksiz bırakılıp ölüme terk edilecek'

İsrail balonu patladı!
İsrail balonu patladı!

Dünya

İsrail balonu patladı!

Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim
Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim

Dünya

Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23