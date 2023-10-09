Bülent Arınç Filistinli Müslümanların gücünü aşağılayıp Hamas'ı hedef almıştı! Yeni açıklama geldi

Bülent Arınç, tepki çeken açıklamasında, Hamas'ı siyonistlerle sulh sağlamaya yanaşmamakla suçlayıp, miltanlıkla itham etmişti.

Filistin'e yapılan yardımları bir Müslümana yakışmayacak şekilde başa kakan Arınç, "Biz size yarım etmesek aç kalırsınız" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.

Arınç öte yandan Hamas'ın öeşru müdafaasını hedef alıp, Filistinlileri adeta İsrail'in kölesi olmaya davet etmişti.

Arınç sözlerine tepki gösterenleri hedef aldığı yeni açıklamasında, "Dün Kocaeli'de gerçekleştirdiğim söyleşide bir soru üzerine Filistin-İsrail meselesine dair bazı açıklamalar yaptım. Bazı gazeteci namdar trollerin dolaşıma soktuğu kırpılmış videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz." diyerek zaten yayınlanan videoyu tekraren paylaştı.

Arınç bugünkü mesajının devamında şu fikirlerini aktararak, dün söylediklerinin arkasında durdu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söylediklerimin tamamen arkasında olmakla birlikte tekraren ifade edeyim:

"Filistin'de iki farklı yönetim var. Hala barışık değiller. Biraraya gelip seçimlerini dahi yapabilmiş değiller. Onlar birleşmedikçe dünyada güçleri olmaz, olamaz."

"Ölenler geri gelmiyor. Yaptıklarınızın neticesinde bir şey elde etmiş olmanız lazım. Siz ne elde ediyorsunuz kan ve gözyaşı."

"Biz iki devletli yapıyla ilgili çözümü bir noktaya kadar getirmiştik. Gazze'yi buna yanaştıramıyoruz."

"Sıkılı yumrukla el sıkışılmaz."

"Olan masum Filistin halkına oluyor."

"Biz elbette sizin haklarınızı gözetiriz ama bunun barış içinde olması lazım."

"Bitme noktasındaki bir Netanyahu'ya can suyu olanların yaptıklarının sonuçlarının ne olduğunu iyi düşünmesi lazım."