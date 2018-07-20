Bülent Aksu kimdir? Turkcell’in CFO’su Bülent Aksu'nun yeni görevi ne oldu?

Bakan Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda birlikte çalışacağı ekibi de netleşmeye başladı. Turkcell CFO’su Bülent Aksu yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışacak.

Turkcell’in CFO’su Bülent Aksu kimdir? Bülent Aksu nereli? İşte Bülent Aksu biyografisi...

BÜLENT AKSU KİMDİR?



İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olan Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk’te Teftiş Kurulunda müfettiş olarak başladı. 2003 yılında Çalık Holding’de sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevini yaptı. 2008-2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde CFO ve Yönetim Kurulu üyeliği görevleri yaptı. Enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde finans, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip olan Bülent Aksu, 2012-2013 yılları arasında Azerbaycan milli petrol ve gaz şirketi SOCAR iştiraki olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’de CFO ve son olarak yine SOCAR iştiraki Star Rafineri’de CFO görevlerinde bulundu. Bülent Aksu 2016 Temmuz’dan itibaren Turkcell’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak gör